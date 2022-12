รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาดแบบไฮบริด 8-18 ธ.ค.นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี โดยมีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การปลูกต้นไม้ออนไลน์ การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ e-Commerce แต่ง Avatar ชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ 360 องศา Game center และ Event passport ลุ้นทองคำ การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ออนไลน์ และร่วมบริจาคเงินเป็นผู้ให้กับสภากาชาดไทยผ่านการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป



นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายจากภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมการกงสุล บริการทำพาสปอร์ตนอกสถานที่ในงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-20.00 น. ที่บูธกระทรวงการต่างประเทศ สวนลุมพินี บริเวณประตู 3 ฝั่งถนนพระราม โดยรับ Walk in วันละ 70 คิว (10 คิว/ ชั่วโมง) รับคิวกลุ่มแรก ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต/ราชการ/พระภิกษุ/ฮัจญ์) มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี) โดยจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) มีค่าบริการ 40 บาท (ไม่เกิน 3-5 วันทำการ) ทั้งนี้ ผู้ทำพาสปอร์ตอายุ 20 ปีขึ้นไป ใช้บัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม ส่วนอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดามารดาต้องมาด้วย ดูเอกสารทำพาสปอร์ต สแกน QR Codeตามภาพ สอบถาม Call Center กรมการกงสุล โทร.02-572-8442



ในส่วนของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ยังเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. และรับบริจาคดวงตา อวัยวะ พร้อมทั้งจำหน่ายยาจุฬาโอสถที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อีกด้วย



นางสาวรัชดา กล่าวว่า งานกาชาดประจำปี 2565 จัดงานในรูปแบบ Hybrid Event ผสมผสานระหว่างการจัดงานในรูปแบบ On Ground ณ สวนลุมพินี และการจัดงานในรูปแบบ Online ผ่านทาง www.งานกาชาด.com สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สวนลุมพินีได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ที่เปลี่ยนไปของประชาชน แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงานกาชาดประจำปี โดยประชาชนสามารถเที่ยวชมงานกาชาดประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. ส่วนทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565 ร่วมกันรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวก และให้ผู้มาเที่ยวงานกาชาด นำกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดการใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะในงานกาชาด และเที่ยวชมงานในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์