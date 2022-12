ตัวตึงไปกับความสุขมหึมาบนจอดิจิทัล อินเตอร์แอ็คทีฟ สุดยิ่งใหญ่ หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ - ธ.ค. 2565

มาร่วมฉลองความสุขกับโมเม้นต์สุดพิเศษแบบมหึมา ได้ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดประสบการณ์ไปกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก บนจอ ThePanOramixใน แคมเปญ ‘Embracing Happiness 2023’ ครั้งแรก กับ โชว์พิเศษ แสง สี เสียง ตระการตาสุดยิ่งใหญ่ จาก LINE FRIENDS ภายใต้คอนเซ็ป Synchronize Musical & Lighting Show ในรูปแบบ 3D illusion บนจอยักษ์ The Panoramix@Centralworld แลนด์มาร์คใจกลางเมือง โชว์สุด พิเศษนี้จะพาคุณโลดแล่นไปในโลกแห่งจินตนาการที่อบอวลไปด้วยความความน่ารักของผองเพื่อน LINE FRIENDS ที่จะมาสร้างบรรยากาศให้กับช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และร่วมสัมผัส ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีพ กับ Interactive Christmas Screen จอพิเศษบนต้นคริสต์มาสยักษ์ ที่สามารถส่งข้อความอวยพรแสนพิเศษขึ้นแสดงบนจอได้ พร้อมชม Full Parade Show ขบวนพาเหรดแบบจัดเต็มในช่วง Time for Celebration ตลอดเดือนธันวาคม อาทิ Christmas, Santa Clause Day, centralwOrld Music Festival อีกทั้งสามารถชม MV แสนวิเศษ แบบจุใจ เต็มตา ได้ที่จอ The PanOramix ได้ทุกวันเปิดลิสต์ความสุขสุดพิเศษ ตลอดเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2565 -ชม LINE FRIENDS HAPPINESS STORY บนจอ The Panoramix หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ทุกวันเวลา 18.30 น. และ 19.05 น. สุดพิเศษ กับ Full parade show เต็มรูปแบบจากผองเพื่อน LINE FRIENDS ในช่วงคริสต์มาส ตื่นตาตื่นใจในแบบ interactive ส่งโชว์จากจอมาสู่ขบวนพาเหรดที่หน้าลานต้นคริสต์มาส พบกับ Santa day , Central world Countdown Music festival 9 วัน 10 ศิลปิน อาทิ ซาร่าห์ ซาโลร่า, ติวเตอร์ , ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล พร้อมทั้งร่วมส่งข้อความอวยพรดีๆ ผ่าน LED Screen บนต้นคริสต์มาสยักษ์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-22.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 12.00 - 22.00 น. ฟินเต็มๆ กับ MV. เพลง “แสนวิเศษ” บทเพลงใหม่ของ โบกี้ไลอ้อน พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ เพลงแรกที่เต็มไปด้วยลายเซ็นต์ของศิลปินคนนี้ ทั้งเนื้อร้องและทำนองที่ส่งต่อความรู้สึกในช่วงเทศกาลสิ้นปีที่ระยิบระยับไปด้วยความสุขและช่วงเวลาที่แสนวิเศษได้อย่างสวยงาม ถ่ายทอดออกมาผ่านเอกลักษณ์ในแบบ โบกี้ไลออน ตั้งแต่วันนี้ - ธ.ค. 2565-ร่วมชม centralwOrld Music Heal มอบความสุขด้วยบทเพลงดัง ที่นำมาเรียบเรียงใหม่ผ่านการบรรเลงในรูปแบบออร์เคสตราร่วมกับวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 พ.ย.65 เวลา 17.00-18.00 น. เวทีลานสแควร์ เอ-29 พ.ย.นี้ เตรียมแอดไลน์ @centrallife ดาวน์โหลด ฟรี LINE Sticker & Wallpaper คอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมด้วย LINE FRIENDS AR และ LINE FRIENDS Happiness Hunting (LINE E-Stamp) สะสมเพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจาก LINE VOOM ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ ลุ้นรับของรางวัลติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://web.facebook.com/CentralwOrld