เปิดรับความสุขเต็มพิกัด ไปกับ Thailand Phil ซีซัน 2022-2023 Ecstatic Experiences

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชวนสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสันต์ ตลอดฤดูกาล 2022/23 ของ Thailand Phil กับรายการแสดงดนตรีคลาสสิก ที่คัดสรรนักดนตรีระดับโลก มาร่วมบรรเลง เฉลิมฉลองความสุขในแบบ “Ecstatic Experiences” ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2566 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมสู่เมืองดนตรี - City of Musicดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงรายการแสดง ที่ไม่ควรพลาดตลอดฤดูกาล ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) หรือ Thailand Phil โดยต้องการให้คนดูได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองห้วงเวลาแห่งความสุข กลับมาอีกครั้ง หลังจากวง Thailand Phil ได้รับการตอบรับดี จากทัวร์คอนเสิร์ตยุโรป“เราปรับการแสดง โดยเพิ่มนักดนตรีชั้นนำที่มีชื่อเสียงแถวหน้าระดับโลกให้มากขึ้น อย่างเช่น วง Boston Brass ที่เพิ่งจะจบการแสดงเปิดซีซัน นอกจากนี้ก็ยังมี Alexander Kobrin นักเปียโนชั้นนำที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันมามากมาย รวมทั้งรางวัลสำคัญอย่าง Van Cliburn โดยจะมาเล่นเปียโนคอนแชร์โต ของ Sergei Rachmaninoff และบรรเลงเต็มเพลงซิมโฟนีเบอร์ 1 ของ Gustav Mahler ความยาว 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเปิดการแสดงวันที่ 26 พฤศจิกายน นี้ ส่วนนักร้องโอเปร่า Dorothea Herbert จัดแสดงในเดือน กรกฎาคม ปีหน้า“Family Concert Children’s Book คืออีกไฮไลท์ ที่ไม่อยากให้พลาด โดยเราได้ทำหนังสือนิทานสำหรับออร์เคสตรา เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เปิดมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AR กับ VR เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของการทำหนังสือนิทานภาษาไทยให้สนุกมากขึ้น ได้เห็นทั้งภาพ และมีเพลงประกอบ ซึ่งได้แต่งเรื่องและเพลงใหม่ทั้งหมด ในคอนเสิร์ตนี้ ยังคงมีโครงการ Side by Side ที่เปิดโอกาสให้คนจากทางบ้านออดิชันเข้ามาเล่นกับวง Thailand Phil เปิดประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับหลายคน ที่มีโอกาสเล่นร่วมกับสมาชิกของวงอย่างใกล้ชิด การแสดงนี้มีในวันที่ 5 สิงหาคม ปีหน้า, ส่วนคอนเสิร์ตเพลงเกม Distant Worlds: Music from Final Fantasy ที่มาพร้อมกับการฉลองครบ 35 ปีเกมไฟนอลแฟนตาซี เตรียมเปิดการแสดงในวันที่ 17-18 ธันวาคม นี้ และคอนเสิร์ตป๊อปเล่นเพลงจากภาพยนตร์ จัดแสดงในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า”ทั้งนี้ ในฐานะที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จึงได้ทำข้อตกลงกับศิลปินที่มาเล่นในซีซันนี้ ให้ทำเวิร์กชอปกับมาสเตอร์คลาส ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ จากศิลปินชั้นนำของโลก อย่างเช่น Dorothea Herbert นักร้องโอเปร่าที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมสู่เมืองดนตรี (City of Music) ยังคงสานต่ออย่างเข้มข้น “หากได้รับการพิจารณาจากยูเนสโก เราจะใช้ประสบการณ์ในสายงานวิชาการและศิลปะทางดนตรี สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ ขณะนี้ได้วางแผนสนับสนุนชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ทั้งในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ (Thailand International Jazz Conference - TIJC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 14 และงานประชุมวิชาการด้านเครื่องลมไม้ลิ้นคู่นานาชาติ (International Double Reed Society Conference - IDRS) ครั้งที่ 52 จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย มีผู้คนจากนานาชาติเดินทางมาร่วมงานกว่า 1,000 คน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ส่งต่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม”นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงความสุขจากดนตรี เปิดให้คนในชุมชนที่อยู่รอบ ๆ วิทยาลัยฯ เข้าชมคอนเสิร์ต พร้อม ๆ ไปกับการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับคนฟัง-Customer Creation “อยากให้ทุกคนรู้ว่า ทางเลือกในการฟังดนตรีมีหลากหลาย และอยากเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ เข้ามาชม เข้ามาแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมและสุขภาวะของคนไทยไปด้วยกัน เรายินดีรับพาร์ตเนอร์ทุกหน่วยงาน ที่เห็นว่าการแสดงดนตรีของเรา สามารถสร้างประโยชน์ได้”ร่วมเฉลิมฉลองความสุขสันต์ ไปกับ Thailand Phil 2022-2023 ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ติดตามรายละเอียดการแสดงต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.thailandphil.com, www.facebook.com/ThailandPhil/