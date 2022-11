ปิดตำนาน "ชราไลน์ แห่ง BNK48" ! "แก้ว" ออกวงคนสุดท้ายของรุ่น 1 ?

เป็นไปตามคาดสำหรับการประกาศจบการศึกษา (ออกจากวง) ของ "แก้ว-ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ" สมาชิกรุ่นที่ 1 วงไอดอลสาว "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) หลังได้พูดต่อหน้าแฟนๆ ภายในคอนเสิร์ตเดี่ยว 𝑲𝒂𝒆𝒘 𝑵𝒂𝒕𝒓𝒖𝒋𝒂 “𝑫𝒆𝒂𝒓 𝒀𝒐𝒖” 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕 ที่ยูเนียน ฮอลล์ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (27 พ.ย.)โดย "แก้ว ณัฐรุจา" สาวชลบุรี วัย 28 ปี พี่ใหญ่ของวง เป็นสมาชิกอีกคนที่ได้รับความนิยมสูงและยังมีความสามารถเด่นทั้งการร้องและการเล่นเปียโน ได้เป็นเซ็มบัทสึ (สมาชิกในเพลง) ซิงเกิลหลักถึง 10 ซิงเกิล แต่เพิ่งได้เป็นเซ็นเตอร์ครั้งแรกในเพลง ดั่งซากุระ ตลอดไป เพลงรองของซิงเกิลพิเศษ จิวารุ เดยส์ รวมทั้งเคยมีเพลงคู่กับ "แจน-เจตสุภา เครือแตง" อดีตสมาชิกวง ในเพลง คำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟ ด้วยนอกจากนี้ "แก้ว ณัฐรุจา" ยังเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเอง ทั้ง BNK48 A Passage to Fly - Kaew’s Solo Concert เมื่อปี 2562 และล่าสุด Kaew Natruja "Dear You" Concert และยังมีผลงานเพลงเดี่ยวร่วมกับ "อินดิเพนท์เดนท์ เรคคอร์ด" (Independent Records) ค่ายในเครือ iAM ต้นสังกัดวง ในอัลบั้ม Dear You ที่มีเพลง อาการชัด, ไม่คิดไม่ไหว feat. Txrbo , No One Can Be และล่าสุด คนที่รักเธอมากกว่าฉัน คือฉันในวันพรุ่งนี้ ที่เพิ่งปล่อยมิวสิควิดีโอในวันนี้ รวมทั้งยังเคยได้รับโอกาสงานแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ไทบ้านxBNK48 และเป็นนางเอกมิวสิควิดีโอเพลง 0% (รักเธอเท่าที่เธอไม่รัก) ของ DoubleBam ด้วยทั้งนี้ "แก้ว" กลายได้เป็นคนสุดท้ายที่ประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ของ "ชราไลน์" กลุ่มเพื่อนสนิทพี่ๆ คนโตของวง ซึ่งประกอบด้วย "เนย-กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล" , "ตาหวาน-อิสราภา ธวัชภักดี" , "น้ำหนึ่ง-มิลิน ดอกเทียน" , "อร-พัศชนันท์ เจียจิรโชติ" รวมทั้ง "แจน เจตสุภา" อดีตสมาชิกที่ออกจากวงไปตั้งแต่ปี 61 โดยกลุ่ม "ชราไลน์" ทั้ง 5 คนจะขึ้นเวทีจบการศึกษาภายใน BNK48 The Campus เดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่าย Independent Records เคยเปิดเผยโปรเจคท์นำทั้ง 5 สมาชิกมาทำผลงานร่วมกันในชื่อ "ควินนี่ส์" (QUINNIES) ซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็นผลงานกันในช่วงต้นปี 66ส่วน "แก้ว ณัฐรุจา" ก็น่าจะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของรุ่นที่ 1 ที่ไม่ต่อสัญญากับวง หลังจากที่ เฌอปราง อารีย์กุล หัวหน้าวง , มิโอริ โอคุโบะ และ ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ มีท่าทีจะอยู่กับวงต่อในปี 66