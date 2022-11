"ปูเป้-มายด์-เคท" ออก BNK48 รุ่น 1 เหลือ 4 คาด 3 สมาชิกอยู่วงต่อ

เรียกได้ว่าถือโอกาสบอกลาแฟนคลับไปด้วยเลยทีเดียว สำหรับการประกาศจบการศึกษาของ 3 สมาชิกรุ่นที่ 1 ของวงไอดอลสาว "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) ทั้ง "ปูเป้-จิรดาภา อินทจักร" , "เคท-กรภัทร์ นิลประภา" และ "มายด์-ปณิศา ศรีละเลิง" กลางงานเปิดตัวซิงเกิล "จิวารุ เดย์" (Jiwaru DAYS) เพลงพิเศษที่รวมเอาสมาชิกรุ่นนี้ทั้ง 22 คน ได้ร้องร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 พระราม 3 เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (20 พ.ย.)โดย "ปูเป้ จิรดาภา" สาวชาวเชียงราย วัย 24 ปี จากเด็กฝึกหัดที่ไม่ติดซิงเกิลแรกจนได้โอกาสก้าวมามีส่วนร่วมในเพลง "คุกกี้เสี่ยงทาย" และหลังจากนั้นเธอเป็น 1 ในสมาชิกที่เรียกได้ว่า ตัวหลักของวงก็ไม่ผิดหนัก เพราะติดเซมบัทสึในซิงเกิลหลักมากถึง 10 ซิงเกิล ได้เป็นเซ็นเตอร์ในเพลง หมื่นเส้นทาง ,จาบาจา และเพลงล่าสุด "จิวารุ เดย์" นอกจากนี้ยังได้แสดงภาพยนตร์เรื่องที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (Where We Belong) , ไทบ้านxBNK48 และผ้าผีบอก ด้วยส่วน "เคท กรภัทร์" สาวชาวพะเยา วัย 21 ปี ฉายาซีอีโอ เป็นอีกคนในวงที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเป็นสมาชิกร่วมร้องในซิงเกิลหลัก โดยเคยติดเพลงแค่เพลง 77 ดินแดนแสนวิเศษ เท่านั้น และเป็นสมาชิกในซิงเกิลรองเพียงแค่ 3 เพลงขณะที่ "มายด์ ปณิศา" สาวชาวโคราช วัย 21 ปี ก็เป็นอีกคนที่ได้รับโอกาสไม่มากเช่นกัน แต่ได้รับความนิยมจนเคยขึ้นถึงอันดับ 16 ในการโหวตของแฟนคลับ (เลือกตั้ง BNK48) ครั้งที่ 1 เคยได้เป็นเซมบัทสึซิงเกิลหลักรวม 3 เพลง เป็นเซ็นเตอร์ร่วมในซิงเกิลรองเพลง พลิ้ว และได้ร่วมร้องในเพลงรองอีก 3 ซิงเกิล อย่างไรก็ตาม "มายด์" เคยถูกต้นสังกัดลงโทษฐานผิดกฏจนลดระดับให้เป็นเพียงแค่เด็กฝึกหัดตั้งแต่เมื่อปี 63 จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ "เนย-กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล" , "ตาหวาน-อิสราภา ธวัชภักดี" , "ปัญ-ปัญสิกรณ์ ติยะกร" , "เปี่ยม-รินรดา อินทร์ไธสง" และ "น้ำหนึ่ง-มิลิน ดอกเทียน" ได้ประกาศจบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สมาชิกรุ่นที่ 1 เหลือเพียง 4 คน ขณะที่มีรายงานว่า "แก้ว-ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ" ก็เตรียมประกาศออกจากวงในคอนเสิร์ตเดี่ยว Kaew Natruja "Dear You" Concert 27 พ.ย.นี้ ส่วน 3 สมาชิกที่เหลือทั้ง เฌอปราง อารีย์กุล หัวหน้าวง , มิโอริ โอคุโบะ และ ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ ก็คาดว่าน่าจะต่อสัญญากันทั้งหมด