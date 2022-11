อักษรฯ สนับสนุนครูไทยสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สอดคล้องนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้

กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านกลไกทางเทคโนโลยี จากการติดตามผลนั้นนักเรียนมีความสนใจ และคิดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้ในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ในอุตสาหกรรม หรืองานเกษตรอื่นๆ ที่ต้องใช้ระบบควบคุมโดยหุ่นยนต์ในอนาคต รวมไปถึงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”

อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรม และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุค Digital age ให้เท่าทันการศึกษาโลก สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ เดินหน้าจัดอบรมและพัฒนาครูทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะด้าน coding สำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างความมั่นใจ สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในห้องเรียนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาได้ พร้อมบูรณาการศาสตร์ต่างๆ จนสามารถเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ได้ในอนาคตในครั้งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองนโยบายภาครัฐมาโดยตลอด ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้แก่โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเยี่ยมชม พร้อมกล่าวว่า “วันนี้การศึกษาของประเทศไทยเรามุ่งที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมากขึ้น วิทยาการคำนวณก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งซึ่งทาง สพฐ.เองได้ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมาก็ได้เห็นว่า โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องและเป็นโรงเรียนเครือข่าย ได้มีการขยายตัวไปทั่วประเทศแล้วในขณะนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดให้นักเรียนด้วยการนำ coding เข้ามาสู่และในฐานะที่อักษรฯ เองได้รับการแต่งตั้งให้เป็น International Professional Development Partner ร่วมมือกับทางมูลนิธิ Micro : bit Educational Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดยกลุ่มองค์กรด้านการศึกษาและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้แก่ British Broadcasting Corporation (BBC), British Council, The Institution of Engineering and Technology, Lancaster University, Nominet UK, บริษัท Microsoft, บริษัท Amazon และบริษัท ARM จึงได้มีการนำ Micro : bit มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและตอบสนองต่อแนวทางการสอนของครูอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับพันธกิจหลักของทาง Micro : bit Educational Foundation ที่มีความต้องการอยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสามารถในการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กผู้หญิง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะMr. Waris Candra ผู้บริหารมูลนิธิ Micro : bit Educational Foundation ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ กล่าวว่า “เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเรา เราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความแตกต่างกันกว่า 80 ประเทศทั่วโลก พันธมิตรของเรามีความสำคัญต่อเรามาก เพราะเราเชื่อว่าการมีพันธมิตรจะสามารถช่วยให้เราทำงานร่วมกับโรงเรียนได้มากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้แก่ครู สามารถสร้างสรรค์ออกแบบสื่อต่างๆ รวมถึงดูแลจัดการเนื้อหาหลักสูตร โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรม และหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนได้ เราทำให้ microbit เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพเข้าด้วยกัน เราพร้อมสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมสร้างโลกดิจิทัลในอนาคตที่ดีที่สุด เพราะสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้”ทางด้าน นายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่าย Learning Solution Development องค์กร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “อักษรณ เชื่อว่าวิชาวิทยาการคำนวณ คือการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการคิดของเด็ก ซึ่งการเรียน coding เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้รู้จักคิด แก้ไขปัญหา มองปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถคิดต่อยอดไปจนถึงการคิดขั้นสูง และนำความคิดของตนเองไปใช้ในการสร้างสรรค์ออกแบบ เพิ่มโอกาสในการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นอย่างมากในอนาคต ซึ่งเราเองได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาโดยตลอด พัฒนาหลักสูตรอบรม coding ที่เหมาะกับแต่ละช่วงชั้น และจัดทำตัวอย่างแผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอบรมให้กับครูหลายหมื่นคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการนำเข้าสื่อฯ จากต่างประเทศ มาพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียน coding ให้ครบทุกช่วงชั้นตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยม รวมไปถึงเป็น Partner กับองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น micro : bit Foundation หรือ code.org ที่ล่าสุดเราเพิ่งได้รับรางวัลจาก code.org ในงาน The Global CS Education Conference ณ สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้ริเริ่มพัฒนาอย่างมืออาชีพ ผลักดันและตระหนักถึงความก้าวหน้าในการศึกษาวิชาวิทยาการคำนวณ”ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เร่งอัตราความเร็วแบบวันต่อวัน และการก้าวเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของโลกยุคใหม่ ทำให้วิชาวิทยาการคำนวณเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกับกระแสสำหรับโลกแห่งอนาคต และเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ