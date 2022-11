“ซน” โพสต์เศร้า ใจสลายต่อเหตุการณ์ “อิแทวอน” ยอดดับกว่า 150 ราย

จากกรณีพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 151 ราย ในเหตุฝูงชนจำนวนมากที่กำลังเฉลิมฉลองเทศกาลวันฮัลโลวีนเบียดเสียดยัดเยียดกันจนขาดอากาศหายใจ ในย่านท่องราตรีแห่งหนึ่งในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้เมื่อคืนวันเสาร์ (29 ต.ค.) จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินล่าสุดวันนี้ (30 ต.ค.) "ซน เฮือง มิน" นักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติเกาหลีใต้ สังกัดทีมทอตแนม ฮอตสเปอร์ส ได้โพสต์ข้อความลงใน IG ส่วนตัว "hm_son7" เป็นภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ โพสต์เศร้าต่อเหตุการณ์ที่ “อิแทวอน” โดยมีใจความว่าSpurs fans thank you for pushing us today, we won because of you. Most importantly, all my thoughts are with you all back home in Korea. I am heartbroken to be reading this news... I want you to all know I am thinking of you and sending all of my strength from here."ขอบคุณแฟนสเปอร์สที่ผลักดันเราในวันนี้ เราชนะเพราะคุณ ที่สำคัญที่สุด ความคิดทั้งหมดของผมอยู่กับพวกคุณที่เกาหลี ผมอ่านข่าวนี้แล้วใจสลาย อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นห่วงและส่งกำลังใจทั้งหมดไปจากที่นี่"