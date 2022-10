"อัษฎางค์" ยัน "อิงฟ้า" แกรมม่าถูก แต่สื่อสารผิด ชี้ สาเหตุ นายกฯเจรจาบ้านเมืองถึงต้องมีล่าม

จากกรณี การประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผลการตัดสินก็เป็น "อิสซาเบลลา เมนิน" (Isabella Menin) สาวงามจากบราซิลที่คว้ามงกุฏไปครอง ขณะที่สาวไทย "อิงฟ้า วราหะ" ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยอีกหนึ่งประเด็นที่กลายเป็นที่พูดถึงนั้นคือทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ "อิงฟ้า วราหะ" จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มแฟนนางงามของทั้งประเทสไทยและต่างประเทศ ซึ่งพบว่ายอดผู้ติดตามอินสตาแกรมของเวทีแม่อย่าง miss grand international ยอดฟอลไอจีหายไป 6 แสน” ซึ่งจาก 5.8 ล้าน ตอนนี้เช็กล่าสุดเหลือ 4.6 ล้านนอกจากนี้ นักวิชาการอิสระอย่าง " อัษฎางค์ ยมนาค" ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค" เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของ "อิงฟ้า" โดยได้ระบุข้อความว่า"จับผิด หรือ จับถูก จ๊ะ1. คนป่วย ทนไม่ได้เวลาเห็นคนอื่นพูดแกรมม่าผิด !ตอบ เข้าใจว่า ไม่มีใครจับผิดเรื่องแกรมม่านะจ๊ะ เพราะแกรมม่าถูกแล้ว2. ทั้งที่สื่อสารเข้าใจ !ตอบ อย่างที่บอกไปในข้อที่ 1 ว่าแกรมม่าถูกแล้ว แต่ที่ผิดคือ สื่อสารผิด สื่อสารไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไปอีกทางเลยนะจ๊ะStop the worldStop everythingYou can make loveแกรมม่าถูกทุกข้อแต่ที่ผิด คือสื่อสารผิด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องแกรมม่า พูดแกรมม่าผิด ใครก็พอฟังเข้าใจนะจ๊ะ แต่สื่อสารความหมายผิด ทำให้คนเข้าใจผิด หรือตกใจได้ ตัวอย่างเช่น “Stop the world” หยุดโลก คนไม่เข้าใจว่า น้องจะเรียกร้องให้หยุดโลกทำไม คือถ้าให้เดา ก็ขอเดาว่า น้องอยากจะบอกว่า “Stop the war” หยุดสงคราม (รึเปล่า) เห็นมั้ยว่า ไม่เกี่ยวอะไรกับแกรมม่า แกรมม่าไม่ผิด ผิดที่พูดไปคนละเรื่องเลย และที่ผิดอย่างร้ายแรงมากคือคำว่า “You can make love” ซึ่งก็ขอเดาว่า น้องหวังดี อยากจะเรียกร้องให้ “มารักกัน” แต่น้องพูดอังกฤษ ด้วยโครงสร้างภาษาไทย “You can make love” มันไม่ได้แปลตามตัวเป็นไทยว่า“คุณสามารถจะสร้างความรัก” แต่มันคือวลี ที่บอกว่า “มาร่วมรัก” ถ้ารวม 2 ประโยคนี้ “Stop the world. You can make love” มันแปลว่า “หยุดโลกเอาไว้ แล้วมาร่วมรักกัน” มันถึงเป็น “talk of the world”นางสาวไทย ชวนท่านประธานาธิบดีปูติน “หยุดโลกเอาไว้ แล้วมาร่วมรักกัน” คือที่มาเขียนโพสต์นี้ ก็ไม่ได้มาจับผิด แต่เห็นน้องแฟนคลับนางงาม ออกมาตอบโต้ แบบผิดๆ แบบเข้าใจผิด ก็มาช่วยชี้แจงให้เข้าใจว่า “ไม่น่าจะมีใครบอกว่าแกรมม่าผิด ทั้งที่สื่อสารเข้าใจดีแล้ว” “แต่ความจริงคือ แกรมม่าไม่ผิด แต่สื่อสารผิด ทำให้เข้าใจไปอีกทาง ซึ่งเป็นทางที่ช๊อคโลกกันเลยที่เดียว”เราเป็นคนไทย ไม่ใช่ฝรั่งที่พูดอังกฤษ เพราะฉะนั้นพูดอังกฤษผิด ไม่ได้เป็นความผิดอะไร ก็แค่ยอมรับกันตรงๆ ว่าเข้าใจผิด จึงทำให้สื่อสารผิดไป เท่านั้นก็จบนะจ๊ะที่นี่ก็คงจะพอเข้าใจกันขึ้นบ้างแล้วหรือยังจ๊ะว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ เช่นนายกลุงตู่ ซึ่งก็มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง ถึงจำเป็นต้องใช้ล่าม ในการติดต่อสื่อสาร เวลาเจรจาความเมือง เพราะมันยังมีวลีที่ ถอดจากคำไทยเป็นอังกฤษแล้ว ความหมายไปคนละทางเลยอีกมากมาย ลองจินตนาการดูว่า ถ้านายกลุงตู่ พูดถึงประธานาธิบดีปูตินบนเวทีระดับโลกว่า “Dear President Putin” เรียนท่านประธานาธิบดีปูติน “Stop the world (then) You can make love” “หยุดโลกเอาไว้ แล้วมาร่วมรักกัน” มันจะเป็นยังไง เข้าใจตรงกันนะจ๊ะ"