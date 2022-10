ตัวเต็ง "มิสแกรนด์บราซิล" น้ำตาแตก คว้า "Miss Grand International 2022" ด้าน "อิงฟ้า" ได้ที่ 2

วันนี้ (25 ต.ค.2565) เป็นวันบีบหัวใจแฟนนางงามเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นรอบตัดสินการประกวดซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวเข้าร่วมชิงมงกุฏกับสาวงาม 68 ประเทศทั่วโลก เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติ 3 B (Body Beauty and Brain) และต้องเป็นกระบอกเสียง เป็นแรงขับเคลื่อนแคมเปญของเวทีอย่าง Stop The War And Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ ตามคอนเซปต์ของปีนี้สำหรับบรรยากาศที่เมืองไทยคึกคักไม่แพ้ที่กรุงจาการ์ตา เมื่อบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร Organized by The GRAND Rose Co.,Ltd. Page : The GRAND Package, แฟนพันธุ์แท้มิสแกรนด์ และอีก 15 Page นางงาม ผนึกกำลังจัดงาน POWER GRAND OF THAILAND ด้วยการปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ถึง 3 โรงใหญ่ เพื่อให้แฟนนางงาม 1,200 คน มารวมตัวกันส่งกำลังใจเชียร์อิงฟ้าให้ดังไปถึงประเทศอินโดนีเซียในการคว้ามงกุฏทองมาให้คนไทยชื่นใจปีนี้ประเทศเจ้าภาพเนรมิตเวทีได้เวอร์วังอลังการ ปลุกความตื่นเต้นให้กองเชียร์ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มงาน โดยมีทำหน้าที่พิธีกร และแล้วก็มาถึงนาทีที่แฟนนางงามรอคอย การประกวดบนเวทีเริ่มขึ้นเวลา 19.00 น. สาวงามทั้ง 68 ประเทศ ออกมาแนะนำตัวทีละคน ก่อนจะโชว์สเตปแดนซ์ที่อวดให้เห็นความสวยเซ็กซี่จนแทบไม่อยากละสายตาจากเวทียิ่งดึกกองเชียร์ยิ่งหัวใจจะวาย เมื่อพิธีกรประกาศชื่อสาวงามที่เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ซึ่งมีทั้งคนที่สมหวังได้ไปต่อ และมีคนที่ต้องผิดหวังตกรอบไปไม่ถึงมงฯ จากนั้นไปว้าว!กันต่อด้วยโชว์พิเศษจากสาวงาม งานนี้พิธีกรบนเวทีไม่ให้พักหายใจหายคอ จบโชว์ปุ๊บประกาศ 10 คนสุดท้ายต่อเลย ซึ่งสาวงามที่ผ่านเข้ารอบนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยที่ขยับเข้าใกล้มงทองเข้ามาทุกที ทำเอาแฟนๆ ชาวไทยนั่งกันไม่ติด จากนั้นเป็นการอำลาตำแหน่งของหรือเดินทางมาถึงช่วงท้ายของการประกวด 10 สาวงาม ได้ออกมาให้ยลโฉมในชุดราตรีสวยสง่าออร่านางพญาทุกคน ระทึกกันต่อรัวๆ เมื่อถึงเวลาประกาศผู้เข้ารอบ Top 5 ได้แก่และจากนั้นเข้าสู่ช่วงตอบคำถามวัดกึ๋นว่าใครสวยครบทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดของเวทีนี้ที่สุดในที่สุดก็ถึงวินาทีหยุดโลก เมื่อพิธีกรประกาศชื่อสาวงามผู้คว้ามงกุฏไปครองได้แก่ตัวเต็งสำหรับรองอันดับ 1 ตกเป็นของรองอันดับ 2 ได้แก่รองอันดับ 3 ได้แก่และ รองอันดับ 4 ได้แก่สำหรับรางวัลปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจากผลโหวตของชาวเน็ต 2 คน คือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จากชุดหนุมานไทยบ็อกซิ่ง (Hanuman Thai Boxing) และ มิสแกรนด์เวียดนาม ส่วนรางวัล "ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม" จากผลการตัดสินของกรรมการ 2 คน คือ มิสแกรนด์สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) และ มิสแกรนด์เปรู