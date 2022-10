“อิงฟ้า” ยังมั่นใจอยากพูดภาษาอังกฤษแม้โดนบูลลี่ ไม่โกรธคนเวียดนามเพราะเข้าใจที่ไม่ปลื้มผลการตัดสิน

I NEVER THOUGHT THAT WE HAD TO STOP IMPROVING OURSELVES OR BEING INSECURE. COMMUNICATION MISTAKES TAUGHT ME TO LEARN AND BECOME BETTER.

แม้ภาษาอังกฤษของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และรองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022 จะยังไม่เป๊ะ แต่ถ้าดูจากความพยายามต้องยกใจให้เกิน 100 เพราะถือว่ามาไกลทีเดียวจากคนที่พูดไม่ได้เลยจนเรียนรู้สามารถสื่อสารได้บนเวทีระดับโลกแต่งานนี้ก็ยังมิวายมีคนวิพากษ์วิจารณ์การใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าตัว ที่ยังมีจุดผิดพลาดอยู่บ้าง และไม่ได้ถูกแกรมม่าไปเสียทั้งหมด งานนี้เจ้าตัวจึงขอโพสต์ความในใจ ยืนยันขอฝึกการพูดภาษาอังกฤษต่อไป และจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งไม่โกรธคนเวียดนามที่โจมตี เพราะเชื่อว่ายังมีคนเวียดนามที่ยังรักตนเองอยู่“ I'M JUST SOMEONE WHO'S NOT GOOD AT ENGLISH. BUT I PRACTICED MYDREAMS AND TRIED AND WASN'T AFRAID TO SPEAK. AND( ฉันก็แค่คนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ แต่ฉันก็ฝึกฝนและพยายาม เพื่อความฝัน และไม่เคยกลัวที่จะพูด และฉันก็ไม่เคยคิดว่าเราต้องหยุดพัฒนาตัวเองหรือรู้สึกไม่มั่นใจ ความผิดพลาดในการสื่อสารได้สอนให้ฉันเรียนรู้ที่จะทำให้มันดีขึ้น ภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอายและฉันก็ภูมิใจในตัวเองมาก )“I'M NOT ANGRY BECAUSE VIETNAMESE PEOPLE DON'T TALK BADLY TO ME. RIDICULE MY ENGLISH JUST INSULT ME BECAUSE SHE DOESN'T LIKE JUDGING THE RESULTS OF THE MISS GRAND PAGEANT. AND I'M NOT STEREOTYPED THAT VIETNAMESE PEOPLE ARE NOT CUTE. BECAUSE I HAVE PEOPLE WHO LOVE ME VERY MUCH IN VIETNAM. I( ฉันไม่โกรธเพราะคนเวียดนามไม่ได้พูดถึงฉันไม่ดี ล้อเลียน ภาษาอังกฤษของฉัน พวกเขาโจมตีฉันเพราะพวกเขาไม่พอใจผลการตัดสินมิสแกรนด์ และฉันก็ไม่ได้รูปแบบความคิดที่ว่าคนเวียดนามไม่น่ารัก เพราะฉันยังมีคนเวียดนามที่รักฉันมากๆ ฉันไม่สามารถห้ามความคิด ความรู้สึกของคุณได้ แต่ฉันเลือกที่จะควบคุมจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองค่ะ ฉันไม่ได้เกลียดคุณ และฉันจะไม่ทำแบบที่คุณทำกับฉัน ฉันเคยไปเวียดนามหนึ่งครั้ง ทุกคนให้การต้อนรับและน่ารักกับฉันมากๆ ฉันรักพวกเขา และฉันรักเวียดนาม ขอบคุณแฟนๆชาวเวียดนามของฉันทุกคนนะคะ ที่นั่นยังมีคนที่รักและสนับสนุนฉันอยู่ ฉันรักคุณ )