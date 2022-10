จักรวาลนี้คือเธอ! "แอน จักรพงษ์" คอนเฟิร์มเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ MISS UNIVERSE 100%

วันนี้ (26 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Anne Jakrajutatip" หรือ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เจ้าของ JKN บริษัทยักษ์ใหญ่ได้คอนเฟิร์มข่าวดีสำหรับแฟนนางงาม หลัง "แอน จักรพงษ์" ประกาศที่ตนเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ MISS UNIVERSE แบบเต็ม 100% โดยระบุข้อความว่า "Bring yourself into the positive Harmony of the UNIVERSE and allow the 100% good energy into your life from now on. ใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมด ใช่ค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100% ใช่ค่ะในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเรา พร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะ? ขอบคุณค่ะที่รักกัน ขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวค่ะ #แอนจักรพงษ์ #annejakrajutatip #missuniverse"ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้น ที่จะได้เห็นคนไทยเข้ามาบริหารเวทีนางงามที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วโลก และทำให้แฟนนางงามทั้งไทยและเทศต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นข่าวนี้ และหวังว่าการเข้ามาของ "แอน จักรพงษ์" จะทำให้เวทีนี้กลับมายิ่งใหญ่ ตื่นตา อลังการอีกครั้ง