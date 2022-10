NT กับความมุ่งมั่น...กำกับดูแลกิจการที่ดีมอบบริการที่เป็นเลิศในยุคดิจิทัล

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภาครัฐที่มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยส่งเสริมให้มีการคิดนวัตกรรมบริการ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน พร้อมได้จัดให้มีการมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในปีนี้ ศูนย์บริการ NT สาขาพัทยา 1 ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) ซึ่งยกระดับจากเดิมที่ได้รับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ในปี 2562พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT มุ่งพัฒนางานในทุกมิติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริการที่เป็นเลิศสู่ผู้ใช้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC (Government Easy Contact Center) จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ก็ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงคุณภาพการให้บริการของ NT ที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้นในปีต่อๆ ไป NT ก็จะได้ยกระดับการให้บริการให้ก้าวสู่ในระดับสูงๆ ขึ้นต่อไป ซึ่งนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท NT ที่ได้มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ปฏิบัติ และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและองค์กร ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบริการ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อการบริการและเกิดประโยชน์แท้จริงต่อประชาชน เหล่านี้จึงเป็นการสร้างให้พนักงานของศูนย์บริการ มี Engagement ผูกพันธ์กับองค์กร รวมถึงสามารถให้บริการด้วย Service Mind เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง”นายขจรพัฒน์ วรรณศิริ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า เมืองพัทยา ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบศูนย์บริการ NT สาขาพัทยา 1 โดยในปี 2565 นี้ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) เปิดเผยว่า NT มีนโยบายการบริหารจัดการในด้านการให้บริการที่ศูนย์บริการ NT ทุกศูนย์ ในการบริการที่เป็นเลิศสู่ผู้ใช้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้บริการ และให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนให้ได้รับความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนความโดดเด่นของศูนย์ NT พัทยา 1 คือ เรามุ่งมั่นในการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพที่อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการของศูนย์บริการเราอย่างมาก เช่น การคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการที่พิการ มีรถเข็นและทางลาดสำหรับรถเข็น ถังขยะเคลื่อนที่ ห้องน้ำชาย-หญิงสำหรับผู้ใช้บริการ ส่วนที่พักนอกอาคาร รวมถึงการให้บริการแบบ Drive Thru สำหรับผู้ขับรถที่ไม่ต้องการลงจากรถ มีความสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากการสัมผัส เป็นต้น รวมถึงในด้านนวัตกรรม ศูนย์บริการ NT พัทยา1 ได้พัฒนาด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ นวัตกรรม E-Smile Line OA ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาระบบ Hyperlink เชื่อมต่อ Label และ Note บน Line Official เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการแยกประเภทของการบริการ เชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เป็นการนำฐานข้อมูลการให้บริการมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การให้บริการ NT Quick Pay สามารถให้บริการได้เสมือน walk in มายังที่ศูนย์บริการ เช่น การขอติดตั้ง internet เพียงแจ้งข้อมูลของผู้ใช้บริการและวันที่ต้องการให้ไปติดตั้ง การสอบถามยอดค่าบริการ การแจ้งเหตุขัดข้อง และอื่นๆ ผ่านทาง Line Official รวมถึงการบริการนอกสถานที่ด้วยทีมบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์และใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้ เช่น ผู้ใช้บริการที่เกาะล้าน เป็นต้น”