ทำความรู้จัก NCC-PCO ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประชุมนานาชาติมากมาย และได้รับความไว้วางใจมาตลอดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

นอกจากสายอาชีพที่ว่ามาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงทัศนคติและการกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย พร้อมที่จะรับมือและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นคือ นักจัดงานประชุมมืออาชีพ หรือ Conference Organizer (PCO) และถ้าต้องการทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งด้านฝีมือและประสบการณ์ในการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ตัวเลือกแรกที่เรานึกถึงคือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดความสำเร็จส่วนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้คือ การเป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2534 โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปกซึ่งเป็นการประชุมสำคัญที่จะเวียนมาจัดในไทยรอบ 20 ปีครั้ง ทาง NCC-PCO เอง นำโดยคุณพีรพรรณ อังคสุโข SVP-CO และทีมงานของเธอที่แม้ว่าจะเป็นผู้หญิง แต่ก็สามารถบริหารจัดการงานใหญ่ระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ พลังใจและกายได้อย่างแข็งแกร่งไม่แพ้ใคร จนพวกเธอได้รับความไว้วางใจจากหลายกระทรวงให้เป็น PCO ในการจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ เช่น การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปก ครั้งที่ 60 การประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 และการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจ รวมถึงส่วนหนึ่งของการประชุมระดับผู้นำเอเปกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้NCC-PCO ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ ซึ่งยืนยันได้ถึงประสบการณ์และความรู้ในการบริหารจัดงานประชุมสำคัญของประเทศมามากมาย จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรของประเทศไทยเอง และบริษัทใหญ่ๆ จากต่างประเทศ แต่คุณพีรพรรณก็ยังยืนยันว่าทีมงานทุกคนยังคงต้องหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพราะการทำงานแขนงนี้เราต้องสามารถจัดการได้ในทุกๆ ด้าน ก้าวให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน และเตรียมพร้อมกับอนาคต“ตอนที่เราทำงานใหม่ๆ ถ้าบอกว่าทำงาน PCO หลายคนรวมถึงที่บ้านของเราก็ยังสงสัยว่าคืองานอะไร เพราะคำนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมาก เมื่อเราได้ทำงานจนรู้ระบบขั้นตอนแล้ว เราพบว่า PCO ต้องการคนที่มีความเป็น 'เป็ด' สูงมาก เราต้องรู้เรื่องหมดทุกอย่าง ไม่เพียงต้องลงลึกในเรื่องของการบริหารจัดงานประชุม ทีมงานต้องรู้เรื่องของการต่อราคา การคิดราคา ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แต่เราต้องรู้เรื่องการจัดอาหาร รู้รายละเอียดของเมนู แต่เราก็ไม่ต้องทำอาหารเป็นก็ได้ ต้องเข้าใจในเรื่องของ Food Restrictions/Food Waste ต้องเรียนรู้การคิดแบบ Critical Thinking""อย่างการจัดงาน Reception และการแสดง Show เราก็ไม่ได้เป็นคนแสดงเองหรอก แต่ต้องรู้ว่าในแต่ละการประชุมสิ่งที่จะแสดงนั้นต้องเป็นแบบไหน งานประชุมแต่ละครั้งก็มีความต้องการแตกต่างกัน บางงานก็อยากได้ความเป็นไทยชัดๆ บางงานก็อยากให้มีการแสดงโชว์ด้วย" คุณพรธิดากล่าวเสริม“เราต้องคุยกับทุกคนให้ได้ ซึ่งเมื่อเราสามารถทำงานได้ครอบคลุม การทำงานกับลูกค้าก็ง่ายขึ้น การที่เราสามารถประสานงานได้ทุกเรื่องก็ช่วยให้กระบวนการของลูกค้าลดลง แค่บอกเราว่าต้องการอะไรทุกอย่างเราก็จะจัดการให้ทั้งหมด ลูกค้าก็สามารถไปโฟกัสเรื่องที่เขาต้องจัดการได้โดยไม่ต้องกังวล ซึ่งอาจจะเรียกว่าความไว้วางใจก็ได้" คุณอรอุมากล่าวคุณอรอุมายังเล่าถึงหนึ่งในกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญ นั่นคือ การคอยตรวจสอบทุกระยะ หากผู้จัดงานจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทีมงานจากหลากหลายที่ เพื่อให้แน่ใจว่าความผิดพลาดที่ไม่อาจควบคุมได้นั้นจะเกิดขึ้นมาน้อยที่สุด“เราต้องดูให้เห็นกับตาก่อน อย่าเพิ่งเชื่อแค่ข้อความที่บอกว่าทำแล้ว เราต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วย เพราะเราจะได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่ทำนั้นครบถ้วนตามข้อกำหนดที่เราตั้งลิสต์ไว้ด้วยหรือไม่ ลูกค้าก็สบายใจได้ เพราะเราจะเป็นคนตรวจสอบให้เขาเองทุกอย่าง"นอกจากความเชื่อมั่นในด้านบริการที่พวกเธอมีให้กับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้ว หนึ่งในความไว้วางใจสำคัญที่ทำให้ NCC-PCO เติบโตได้ถึงวันนี้คือ การเป็นผู้ให้บริการจัดงานสัมมนาและงานประชุมหลากหลายขนาด เป็นฝ่ายการจัดการประชุม (PCO) สายเลือดไทยแบบเต็มร้อย“เราเป็นผู้จัดการประชุมเจ้าเดียวในขณะนี้ที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจากสมาคมผู้จัดประชุมอาชีพนานาชาติ (The International Association of Professional Congress Organisers: IAPCO) ให้เป็นสมาชิกผู้จัดประชุมอาชีพซึ่งมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือกที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก" คุณพีรพรรณเล่าด้วยน้ำเสียงภูมิใจNCC-PCO เป็นสมาชิกสมาคมการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA โดยพวกเขาสามารถจัดการงานได้อย่างครบถ้วน และมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้เสมอ โดยไม่เกี่ยงว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กๆ หรืองานระดับนานาชาติที่มีตัวแทนจากประเทศต่างๆ มาร่วมงาน“ทางเมืองนอกเขาจะบินมาตรวจสอบเราถึงเรื่องการทำงานทุกด้าน ทั้งตอนอยู่หน้างานหรือแม้แต่ออฟฟิศของเรา ซึ่งบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผ่านการตรวจสอบนี้ทุกข้อ และเราก็ได้ใบรับรองจาก IAPCO ว่าผ่านมาตรฐานในฐานะฝ่ายการจัดการประชุม (PCO) เป็นเจ้าเดียวของประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราผ่านการตรวจสอบนี้ได้ เราต้องสามารถจัดงานประชุมในระดับนานาชาติได้ตรงตามมาตรฐานของ IAPCO" คุณวริศราบอกเราอย่างละเอียดหนึ่งในผลงานที่ผ่านมาของทางทีมก็คือ การจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ให้กับสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องของพลังงานทางเลือกในปี 2019 โดยก่อนหน้านี้จะเป็นงานที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และก็ได้ลองมาจัดที่เอเชียเป็นครั้งแรก โดยเลือกประเทศไทยเป็นผู้จัดงาน ซึ่งเขาก็ให้ความไว้วางใจกับทาง NCC-PCO มาดูแลเรื่องการจัดงานทั้งหมด“ทางฝั่งอเมริกาก็บอกเราว่า เราสามารถจัดงานให้ออกมายิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยจัดมาด้วย กลายเป็นความประทับใจที่ทำให้พวกเขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศจัดงานนี้อีกครั้งในปี 2025” เธอเล่าอย่างภูมิใจหากเราเข้าใจเนื้อหาของงานเพื่อช่วยประสานงานกับบุคคลต่างๆ การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน ซึ่งถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอคืออะไร เราก็สามารถไปหาคนมาร่วมงานที่เหมาะสมกับการประชุมนั้นได้"บางงานที่เป็นลักษณะเฉพาะมากๆ เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) หรือการประชุม APEC จะมีแกนหลักของงานโดยเฉพาะ ประธานต้องนั่งตรงไหน ผู้เข้าร่วมประชุมคนนี้ต้องนั่งตรงไหน ประเทศที่เชิญมาร่วมทวิภาคีต้องนั่งฝั่งไหน การจัดห้องจัดที่นั่งต้องจัดอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ถ้าเป็นนักจัดงานคนอื่นๆ ที่ไม่ได้มาทาง PCO จริงๆ เขาจะไม่เข้าใจว่าต้องเรียงลำดับที่นั่งอย่างไร ไปจนถึงเรื่องรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน ต้องทำงานร่วมกับลูกค้าเหมือนเป็นที่ปรึกษาและหาคำตอบในทุกๆ เรื่อง พวกเขาก็หวังพึ่งเรา เพราะเรามีประสบการณ์ในการจัดงานประชุมแบบ PCO จริงๆ เราสามารถให้คำแนะนำเขาได้" พีรพรรณกล่าวเสริมหน้าที่หลักของการเป็นผู้รับจัดงานคือ การที่ตัวเองต้องเผชิญกับปัญหาร้อยแปดพันอย่างกว่าจะถึงวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ สิ่งนี้เป็นทั้งความท้าทาย ความสนุก และความกดดันของคนทำงานแขนงนี้อยู่แล้ว เพราะต่อให้เตรียมการไว้ดีขนาดไหนก็ตาม สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอ เราจึงถามพวกเธอว่าที่ผ่านมาใช้วิธีไหนจัดการกับปัญหาจนสำเร็จลุล่วงไปได้“เราเจอคนหลากหลายมาก สิ่งที่พวกเราต้องคำนึงเสมอคือ ต้องทำงานออกมาให้ดีที่สุด แม้บางงงานจะมีความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำงานออกมาจนสำเร็จ" คุณอรินทราเล่าถึงวิธีคิดในการทำงานที่ผ่านมา“คนเรามีความคิดที่แตกต่างกัน เราจึงต้องทำความเข้าใจด้วยว่า เขามีสิ่งที่ไม่ได้บอกเราอยู่หรือเปล่า หรือมีอะไรที่ติดอยู่ในใจแต่ไม่ได้บอกเราหรือเปล่า แต่เนื่องจากงานนั้นๆ เขาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก เขาก็ต้องให้ความสำคัญอย่างสูง หรือการร่วมงานกับหน่วยงานราชการเอง ถ้าเราเข้าใจระบบ เราก็จะรับมือกับเรื่องเฉพาะหน้าได้ แม้ว่าบางทีจะมีสิ่งที่เรียกว่า one night miracle เกิดขึ้นมาก็ตาม เรามองว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราต้องพามันไปต่อจนสำเร็จให้ได้ และตอบรับความต้องการของคนที่มาให้เราช่วยจัดงานได้" พีรพรรณเล่าถึงการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น“พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ" คุณพรธิดาช่วยเสริมNCC-PCO ไม่ได้มีเพียงแค่จัดการงาน ณ สถานที่จัดงานให้สมบูรณ์อย่างเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงการบริการด้านต่างๆ ทั้งหมด เช่น การประสานงานกับคณะกรรมการจัดงาน การติดต่อโรงแรมที่พักให้ผู้มาร่วมงาน รวมถึงบริการจากทางบริษัททัวร์ ผู้บรรยายรับเชิญหรือล่ามแปลภาษา ช่วยเหลือด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุมหรือบันทึกการประชุมนั้นๆ การลงทะเบียนเข้างาน บริการด้านเครื่องมือต่างๆ ของงาน การจัดเลี้ยง กิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น“รายละเอียดกว่างานจะจบมีเยอะมาก เราจึงต้องเป็นเป็ดที่ต้องดูแลทุกอย่างจริงๆ ในการจัดงานประชุม” พรธิดาบอกถึงสิ่งที่ต้องดูแลให้ฟังคุณอรินทรากล่าวเสริมว่า “หลังจากรับบรีฟลูกค้าแล้วส่งต่อให้ทางทีมครีเอทีฟ พวกเขาก็ใส่ไอเดียกันเต็มที่แล้วเราต้องเป็นฝ่ายที่จะนำสิ่งที่ทีมงานทำมาไปพรีเซ็นต์ให้ลูกค้าดู ความยากของเราคือต้องเอาไอเดียที่ได้มานั้นไปอธิบายกับลูกค้าว่า โชว์นี้เข้ากับงานอย่างไร ทำไมถึงต้องแสดงแบบนี้ แต่ข้อดีคือ ทำให้เราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มว่าโชว์ไอเดียนี้เขากำลังจะทำอะไร เราต้องเข้าใจจริงๆ ก่อนเพื่ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้""บางทีก็ต้องคิดเรื่องราวใส่ไปให้ด้วย เพราะบางครั้งคนคิดเรื่องโชว์เขาก็โฟกัสแต่งานโชว์ เขาไม่ได้คิดเรื่องราวว่าโชว์นี้กับโชว์ที่หนึ่งนั้นมีความต่อเนื่องกันอย่างไร เพื่อที่จะช่วยอธิบายภาพไอเดียให้ชัดเจนขึ้นด้วย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Artist กับเจ้าของงาน" คุณพีรพรรณกล่าวเสริมถึงรายละเอียดของงานที่พวกเธอทำเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจทิศทางของโปรเจกต์ที่นำเสนอได้ชัดเจนขึ้นทั้งหมดที่เราฟังมานั่นคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่จะผิดพลาดไม่ได้ เพราะหากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โอกาสที่งานจะมีความผิดพลาดขึ้นมาก็สูงตามไปด้วย ดังนั้น สิ่งที่ฟังดูเหมือนจะง่ายๆ นี้ ก็ต้องใช้การจัดการด้วยทักษะและความใส่ใจอย่างสูงไม่แพ้การจัดการบริหารงานส่วนอื่นๆ เลย รวมถึงความกดดันที่ต้องแบกรับความคาดหวังจากผู้ว่าจ้างว่า เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย งานของเขาที่ไว้ใจให้ทาง NCC-PCO ดูแล จะออกมาสมบูรณ์แบบและสวยงามตามที่คิดไว้“ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา เราต้องจัดงานแบบ virtual conference แทนการประชุมกันจริงๆ ลูกค้าหลายเจ้าก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลทำความเข้าใจการจัดงานประเภทนี้ เพื่ออธิบายให้เขาฟังได้อย่างเข้าใจด้วย" คุณอรอุมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของการจัดงานประชุม และเป็นบทเรียนใหม่ที่เพิ่มความรู้ให้เธอ“นักศึกษาจำนวนมากที่เคยมาร่วมงานกับเรา แล้วทำให้เขารู้ว่ายังมีงานด้านนี้อยู่ ซึ่งพวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน และพวกเขาก็ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานประชุมระดับนานาชาติอย่างงาน APEC" คุณพีรพรรณพูดถึงสิ่งที่เธอได้พบในการทำงานกับน้องๆ นักศึกษาที่กำลังมองหาเป้าหมายในการทำงานของตัวเอง“มีน้องบอกกับเราว่าประสบการณ์การทำงานนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจอได้ในห้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับบุคคลสำคัญระดับโลก" คุณพรธิดาเสริมไม่เพียงแค่ความประทับใจ และการได้เปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน นักศึกษาที่ผ่านการช่วยงานและฝึกงานกับทาง NCC-PCO หลายคนก็ตั้งใจกลับมาร่วมงานด้วยอย่างเต็มตัว จนทีมงานเลือดใหม่ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวอย่างเข้มแข็งขึ้น ช่วยเสริมประสิทธิภาพขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว“ทีมเวิร์กคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา" พูดจบคุณพีรพรรณก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่จู่ๆ คนดูแลโปรเจกต์ล้มป่วยกะทันหัน แต่ด้วยเคมีที่ลงตัวและเข้าใจในการทำงาน ทีมที่เข้ามาช่วยซัปพอร์ตของวริศราก็ช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี“สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าคนที่มี DNA เดียวกัน เหมือนเราพูดภาษาเดียวกัน แค่เราพูดกับคุณวริศราไม่กี่คำก็สามารถแตะมือช่วยกันได้แล้ว ซึ่งเรื่องของทัศนคติก็สำคัญ เพราะถ้าเราไม่ได้คิดแบบเดียวกัน มองว่าคนดูแลโปรเจกต์นั้นไม่สามารถทำงานได้ ฉันก็ทำไม่ได้ เรารู้ว่าเราต้องพางานนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันให้ได้ พวกเราทั้งห้าคนก็ไม่ได้ทำงาน PCO กันมาตั้งแต่แรก กว่าจะปรับตัวปรับวิธีคิดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เสน่ห์ของอาชีพนี้คือ ถ้าคุณทำเป็นแล้ว คุณก็จะทำเป็นเลย และงานแขนงนี้ไม่สามารถทำความเข้าใจจากการแค่อ่านหนังสือ หรือตื่นนอนขึ้นมาแล้วเป็นได้เลย ต้องอาศัยชั่วโมงบิน และประสบการณ์ของตัวเองด้วย"แล้วอะไรคือเรื่องที่มือใหม่ต้องคำนึงเมื่อเข้ามาทำงานด้าน PCO ในช่วงแรก - เราถามต่อ“สำหรับเรา PCO เป็นงานไม่กี่งานที่จะทำให้คุณได้คุยงานกับผู้คนที่หลากหลาย และได้เห็นถึงวิธีคิด วิธีการทำงานของคนทุกๆ อาชีพ" คุณพีรพรรณบอกถึงข้อดีของงานนี้ ก่อนจะเล่าต่อถึงวิธีคิดในการทำงาน“สิ่งที่คนเพิ่งเริ่มหรือน้องๆ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานก็ตามและลืมคิดไปคือ ทิศทางของโปรเจกต์ เพราะงานแต่ละชิ้นบางทีก็มีระยะเวลาหกเดือนหรือหนึ่งปี คุณอาจจะอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืองานเอกสารเยอะมาก โดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเตรียมการอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สร้างการขับเคลื่อนให้กับประเทศของเรา ทั้งการที่เอางานประชุมนี้มาจัดหรือการเชิญคนต่างๆ มาร่วมงาน เราอยากให้น้องๆ มีความภูมิใจกับงานที่กำลังทำอยู่ อย่างงาน APEC ที่เราพูดถึง น้องๆ ที่ทำงานนั้นเขาคือฟันเฟืองสำคัญคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นแค่คนทำงานเอกสาร ดังนั้น อย่าประเมินตัวเองต่ำ คุณคือคนที่เก่งและมีโอกาสได้เจอประสบการณ์ดีๆ ทำให้คุณได้เจอกับผู้ใหญ่ที่เก่งๆ ได้พูดแล้วเขาฟังความเห็นของคุณด้วย ซึ่งน้อยคนน้อยอาชีพมากที่จะทำได้แบบนี้"ถึงตรงนี้หลายคนคงเห็นความสนุกและเรื่องท้าทายในการเป็นผู้จัดงานประชุมมืออาชีพกันแล้ว แต่สิ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือ ความสำคัญของอาชีพนี้ที่มีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเรานั้นมีพลังขนาดไหน คนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือนักจัดงานประชุมมืออาชีพทั้งห้าคนนี้“เรามักพูดกันเสมอว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่มีความสามารถจัดงานประชุมระดับชาติได้ แต่เรากลับมีบริษัทที่เป็น PCO จริงๆ น้อยมากๆ" คุณพีรพรรณกล่าวเสริม“เราค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผู้ให้บริการจัดงานประชุมเป็นหลัก เราไม่ได้เป็นคนทำงานอีเวนต์ คนทำโรดโชว์ หรือพาทัวร์ เราเน้นที่เรื่องของการจัดการประชุมเป็นหลัก ดังนั้น ความมุ่งมั่นอีกอย่างของเราคือ อยากหาคนรุ่นใหม่มาร่วมทีมไปด้วยกันเพื่อเป็น The NEXT GEN PCO เพราะเรื่องการประชุมนั้นประเทศไทยยังสามารถไปได้อีกไกล เพราะศักยภาพของประเทศเองที่มากอยู่แล้ว บ้านเรามีข้อได้เปรียบทางพื้นที่ที่ดี ซึ่งคนที่ทำงาน PCO อย่างจริงจังกลับยังน้อยอยู่ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ที่นั่นจะมีบริษัท PCO เยอะมากๆ แต่เราได้เปรียบเขามากกว่าในเรื่องของสถานที่และความพร้อมในด้านต่างๆ เราจึงอยากยกคุณค่าของอาชีพนี้ขึ้นมา ให้ทุกคนเห็นว่า PCO นั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศด้วย"เราเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอบอก เพราะการจัดงานระดับนานาชาติหรือระดับประเทศแต่ละครั้ง แน่นอนว่าจะมีผู้แทนจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานด้วยอยู่แล้ว รวมถึงคนสำคัญในตำแหน่งต่างๆ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าไปได้ และเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจในการช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่เขาได้รับจากงานประชุมนั้นให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วย นอกจากนั้นประเทศไทยเองก็จะได้เม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องภายในประเทศด้วย“คนมักคิดถึงประเทศไทยแค่เรื่องของการท่องเที่ยว แต่บ้านเราเองก็มีศักยภาพมากในเรื่องของการจัดงานประชุม เราจึงอยากยกระดับเรื่องนี้ให้มากขึ้น ยิ่งตอนนี้คนที่ทำ PCO แท้ๆ ยังมีไม่มากนัก เราจึงอยากพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ของการเป็นตัวเลือกในการจัดงานประชุมระดับโลกได้ด้วย"บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงมีความพร้อมในการให้บริการด้านการจัดงานอย่างครบวงจร ทั้งการจัดประชุม การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงบริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งภายในและต่างประเทศ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.qsncc.com/en/plan/services/event-planner