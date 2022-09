เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวว่า BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 เป็นงานที่มุ่งเน้นพัฒนาและตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างครบวงจร ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการมุ่งสู่เป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 ของประเทศไทย โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ผ่านผู้สนับสนุนหลักการจัดงานอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยผลักดัน พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปใช้ต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมระดับสากล ภายในงานนี้ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ จากการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อย่างครบครันกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำ จากนานาประเทศ ที่เหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาค และยังมีการสัมมนาให้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะอีกด้วยนางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทางทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ประกอบด้วย การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ ยินดีที่มีส่วนในการสนับสนุนงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนวัตกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และระบบแสงสว่างอัจฉริยะนอกจากนี้ ภายในงานยังมุ่นเน้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า แสงสว่าง การก่อสร้างและอาคารอย่างครบวงจร โดยรวมไปถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำพาไปสู่การก่อสร้างและอาคารแบบอัจฉริยะในอนาคต ในด้านของทีเส็บนั้น ได้สนับสนุนการจัดงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางแคมเปญการตลาดต่างๆ และรวมไปถึงการสนับสนุน Exhibition in New Norm เพื่อสนับสนุนงานที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่และมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้ามาใช้ภายในงาน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจหลักในการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการติดฉลากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากว่า 22 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงหลอดไฟฟ้า LED ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสนับสนุนนโยบายการมุ่งสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ด้วยการบูรณาการและสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำหรับงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ทาง กฟผ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ และได้จัดนิทรรศการเทคโนโลยี LED Light up พร้อมกับการให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน ในโซน Thailand Pavilion powered by EGAT ด้วยผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกสมาคมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร กล่าวถึงเทคโนโลยี BIM ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้างสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่การคิดคอนเซปต์ การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขก่อนการก่อสร้างจริง ส่งผลให้การวางแผนการก่อสร้าง การถอดปริมาณ และประมาณราคามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูล BIM ในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร การดูแลทรัพย์สินแบบล่วงหน้าจะทำให้การบริหารทรัพย์สินนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี เทคโนโลยี BIM นั้นยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยเห็นโครงการเล็กๆ นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้มากนัก ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี ราคาน่าจะมีการปรับลง โครงการเล็กจะสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มขึ้นราว 30-40% ในระหว่างนี้หลายภาคส่วนก็จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี BIM ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในการนี้ ทางสมาคมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร จึงผลักดันให้ BIM ได้เป็นหลักสูตรบรรจุในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์ก่อนออกมาเจอสนามจริง สำหรับในงาน BCT Expo 2022 ทางสมาคมฯ ได้เตรียมนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดบูธแสดงเทคโนโลยี BIMแบบครบวงจรด้วยนางฮิมานิ กูเลติ ผู้อำนวยการ บริษัท แม็กซ์ เอ็กซิบิชั่น พีวีที จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดงานกล่าวว่า ยุคนี้ถือเป็นยุคที่ Digital Transformation เข้ามามีบทบาทในทุกภาค จึงมุ่งเน้นให้งาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022เป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีเพื่อไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยปีนี้จัดร่วมกับงาน BCT Expo 2022 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ก่อสร้าง อาคาร ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีให้เกิดขึ้นต่อไป ถือเป็นการกลับมาจัดงานบนพื้นที่จริง อีกครั้งในรอบ 2 ปี สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น และรัฐมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำให้บรรยากาศโดยรวมผ่อนคลาย โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 200 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมัน เวียดนาม ฟินแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 รายจากนานาประเทศ อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศจีน ที่พร้อมนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่มาช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาคารและไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างครบวงจรอีกหนึ่งไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้ คือการนำเสนอสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม จากมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในชื่องาน Zhejiang International Trade (Thailand) Exhibition 2022 ซึ่งเป็นรูปแบบพาวิลเลี่ยน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง แสงสว่าง และเมืองอัจฉริยะของเจ้อเจียง รวมถึงเพื่อขยายการค้าและการลงทุนทวิภาคี โดยการรวบรวม 73 ผู้ประกอบการส่งออกของมณฑลเจ้อเจียงเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมสินค้าและบริการ บนพื้นที่กว่า 810 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กร แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากมณฑลเจ้อเจียง มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของแบรนด์ส่งออกของเจ้อเจียงและสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ "Made in Zhejiang"สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ไฟฟ้า และพลังงาน กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มาร่วมอัปเดทข้อมูลที่น่าสนใจในแวดวงอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง ไฟฟ้า พลังงาน แสงสว่างอัจฉริยะ ในงาน BCT Expo 2022 และ LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2022 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 10.00- 18.00 น. ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี