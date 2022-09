รถไฟฟ้า-โซล่าร์เซลล์ พร้อมโชว์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022

กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 นิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขานรับแผนพลังงานชาติ 2022 (National Energy Plan 2022)โดยในปีนี้จัดร่วมกับงาน Electric Vehicle Asia (EVA) และ iEVTech 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด รวมทั้งตอบสนองอุปสงค์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกระทรวงพลังงานในทุกด้าน ทั้งในแง่ของการส่งต่อความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านพลังงาน รวมทั้งทราบถึงเทรนด์และขานรับแผนพลังงานแห่งชาติ 2022 เพื่อเชื่อมโยงโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปพร้อมกัน ในปีนี้เราในฐานะผู้นำธุรกิจการจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติยังคงเดินหน้าจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 ขึ้นภายใต้แนวคิด “Enhancing Energy Transition to Carbon Neutrality for a Sustainable Future” หรือ การร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดร่วมกับงาน Electric Vehicle Asia (EVA) และ iEVTech 2022 โดยชูแนวคิด “Driving Towards A Sustainable Low Carbon Society With E-Mobility” หรือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยยานยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งภายในงานได้ได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างครบวงจรการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE),สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) และหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ประกอบการในด้านพลังงาน มีผู้จัดแสดงงานกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ พาวิเลียนต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมันนี เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ รวมถึงไฮบริด พาวีเลียน และในงานยังรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งประเทศและต่างประเทศร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกกว่า 50 หัวข้อสัมมนา อาทิ Renewable Energy Asia International Conference, iEVTech Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Thailand Connextนอกจานั้น ภายในงานยังมีโซนจัดแสดงต่างๆ อาทิ Greenegy Ideas Hub – เวทีแสดงนวัตกรรมและต้นแบบการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และ Sustainability Lounge - พื้นที่ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 ราย จากทั่วภูมิภาคอาเซียน"การจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้รับความรู้เชิงลึก และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดหลังเศรษฐกิจเข้าสู่การฟื้นตัวและสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายในอนาคต" มนู กล่าวงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยปีนี้จัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย การจัดครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้กับไทยในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.asew-expo.com หรือโทร 02-036-0500