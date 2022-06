อินเนอร์มาเต็ม! นร.หญิงขึ้นปราศรัย เลือกตั้งสภานักเรียน ในธีมดัง "คังคุไบ" (ชมคลิป)

รมว.ทส.เผยโครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก ย้ำแก้ปัญหาได้ทุกมิติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กำหนดหัวข้อ Tobacco: treat to our environment เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ว่า โครงการ