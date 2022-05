รมว.ทส.เผยโครงการชายหาดปลอดบุหรี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก ย้ำแก้ปัญหาได้ทุกมิติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กำหนดหัวข้อ Tobacco: treat to our environment เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ว่า โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ของประเทศไทย ได้รางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก กรมทะเล ขึ้นรับรางวัลในวันงดสูบบุหรี่โลกด้วย



ทั้งนี้ ย้ำว่า โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ สะท้อนการแก้ไขปัญหาได้ครบทุกมิติ ทั้งปัญหาสุขภาพ ความสะอาดชายหาด และรักษาระบบนิเวศทางทะเล เชื่อมั่นว่า หากสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพของมนุษย์ย่อมดีตามไปด้วย