ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนระวัง!ถูกแฮกข้อมูล เพราะดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี

วันนี้ (8 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก “Anti-Fake News Center Thailand” ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเตือนภัย ดังนี้ ”ระวังถูกแฮกข้อมูล เพราะดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี โดยมิจฉาชีพทำทุกวิถีทางเพื่อสอดแนม และแฮกเอาข้อมูลส่วนบุคคล เหยื่อบางรายมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือก็อาจตกเป็นเหยื่อง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกแฮกจากกรุ๊ปแชท เพราะยิ่งจำนวนคนในกรุ๊ปมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสรู้ตัวน้อยมาก ซึ่งมีวิธีการป้องกันดังนี้สำหรับไลน์ส่วนตัว- เข้าไปที่ more มุมขวาล่าง- แล้วเข้าที่ setting และ account- กด off ที่ allow loginคนอื่นจะไม่สามารถ login account ส่วนตัวเราได้สำหรับไลน์กลุ่ม- เข้าไปในกลุ่ม- กดที่มุมบนขวามือ เลือก edit- กด off ที่ invite by linkจะทำให้ไม่มีใครเข้ากลุ่มผ่าน link ได้ ซึ่งข้อแนะนำคือ ให้รีบออกจากห้องแชท หรือปิดตัวไปเลย และทิ้งไว้ 24 ชม. จึงค่อยเปิดกรุ๊ปใหม่ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)