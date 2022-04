เริ่มแล้ว “เทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2” เปลี่ยนความร้อนเป็นความสดใสให้การอ่านผลิบานในใจเรา 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

พบกับสำนักพิมพ์กว่า 90 แห่งในงานระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ แหล่งพบปะสังสรรค์ของนักอ่านใจกลางเมือง ช้อปหนังสือใหม่ พร้อมดีลเด็ดประจำวัน #Sohotrightnow จากสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสุดหรรษาที่ไม่ควรพลาดตลอด 10 วันหลังประสบความสำเร็จกับงานเทศกาลหนังสือ ABC BOOK FEST (เทศกาลหนังสือเริ่มต้น) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563, WINTER BOOK FEST (เทศกาลหนังสือฤดูหนาว) ขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2563 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และเทศกาลหนังสือ SUMMER BOOK FEST at CNX (เทศกาลหนังสือฤดูร้อนเชียงใหม่) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 เทศกาลหนังสือที่มาพร้อมบรรยากาศสนุกสนานเช่นนี้ก็ถูกทิ้งช่วงไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมางานครั้งนี้ จึงมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์พื่อขอบคุณนักอ่านที่เห็นความสำคัญของการอ่าน คือเกราะป้องกันความไม่รู้ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเรา และแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสภาพจิตใจมากแค่ไหน แต่การอ่านก็ยังคงผลิบานอย่างต่อเนื่อง เรายังคนเห็นนักอ่านหน้าใหม่ หรือหนังสือแนวใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเสมอเพราะการอ่านคือสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมทั้งนักอ่านและผู้ผลิตหนังสืออย่างแท้จริงงานเทศกาลหนังสือ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างพื้นที่ในการพบปะระหว่างนักผ่านและผู้ผลิต เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ช่วยให้การอ่านเติบโตและผลิบานอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทีมผู้จัดงานจึงเตรียมกิจกรรมที่ครอบคลุมกลุ่มนักอ่านทุกเพศวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และผู้สูงวัย นักอ่านทุกคนจะสามารถใช้เวลาเลือกซื้อหนังสือและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน หมุนเวียนไปตามจุดต่างๆ ได้ทั้งวันในงานครั้งนี้มีหนังสือคัดสรรมาให้เลือกมากมายกว่า 140 บูธ ทั้งหนังสือออกใหม่ หนังสือดี หนังสือลดราคา หนังสือแนะนำห้ามพลาด หนังสือกระแสน่าโดน หนังสือประวัติศาสตร์ ความรู้ สารคดี สังคม การเมือง วิทยาศาตร์ นวนิยาย วรรณกรรมแปล วรรณกรรมไทย นิยายวาย ไลท์โนเวล หนังสือสำหรับคนมีครอบครัว หนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯในงานยังได้จัดกิจกรรมเอาใจคนรัก เจ้าชายน้อย ไม่ว่าจะเป็นการ ถ่ายภาพกับประติมากรรมโคมไฟเจ้าชายน้อยและหมาจิ้งจอก เช็คอินมุมสุดชิค ขอพรกับเจ้าชายน้อย ลุ้นหนังสือเล่มโปรด พร้อมลายเซ็นจากนักเขียนในดวงใจ ไม่ว่าจะนักอ่านสายวรรณกรรม หรือนักอ่านสายมูไม่ควรพลาด และกิจกรรมมากมายที่จะมาสร้างสีสันรับลมร้อนให้นักอ่าน พบกับรายการเสวนาฮอตทะลุปรอท ไม่ว่าจะเป็น เวทีแสดงวิสัยทัศน์ว่าด้วยนโยบายด้านการอ่านและหนังสือ จากผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร -และหรือการเสวนาประเด็นสะเทือนสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ การคุกคามทางเพศ หรือการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน เป็นต้น อีกทั้ง พบปะพูดคุยกับนักเขียนสุดร้อนแรง พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตยามเย็นนอกจากนี้ชวนนักอ่านคลายร้อนกับน้ำดื่มที่มาพร้อมกับะซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือซื้อเป็นของขวัญฝากเพื่อนก็ได้พลังบวกถ้วนหน้า เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้อหนังสือให้ห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกล หรือเลือกซื้อหนังสือในโครงการซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยผู้สนใจสามารถเลือกหนังสือที่คัดเลือกมาจากทางโรงเรียนแล้ว พร้อมเขียนข้อความเป็นกำลังใจกับน้อง ๆ ในโรงเรียนห่างไกล แล้วทางเราจะนำจัดส่งให้ตามความประสงค์เชิญนักอ่านมาคลายร้อนด้วยหนังสือเล่มโปรด ร่วมกันทำให้การอ่านผลิบาน ในงานระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พร้อมติดตามข่าวสาร กิจกรรมและดีลเด็ดประจำวันได้ที่แสงดาว / Gypzy Publishing / มติชน / ศิลปวัฒนธรรม /แสวนเงินมีมา/ Broccoli book / เคล็ดไทย / อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ / แพรวสำนักพิมพ์ / Piccolo / Springbooks / แพรวเยาวชน / Amarin Kids / Amarin How to / Amarin Health / Rose /อรุณ / Levon / Shortcut / Sophiaฟ้าเดียวกัน / Illuminations Editions / ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ / WAY of BOOK / Salt Publishing / Bingo Publishing / Bookscape / Biblio / Bibli / Being / Beat / BiLi / Salmons Books / Banlue Books / BUNBOOKSartyhouse / P.S. / Candide Books (ร้านหนังสือก็องดิด) / ระหว่างบรรทัด / สมมติ / สำนักพิมพ์ 13357 / BakeryBook / Hummingbooks Publishing / Merry-Go-Round Publishing / Earnest Publishing / Legend Books Publishing / Words Wonder Publishing / ClassAct Publishing / JClass Publishing / 10mm. / Fullstop Book / ไก่3 / Quan InternationalLuckpim / Animag shop / Bongkoch Books / Nida Publishing / Dexpress / Siam Inter Book / ZENSHU Publishing / Palo Publishing / Frist Page Pro / NED COMICS / PHOENIX / MangaQube / บอร์ดเกม / ดังโงะมังงะนานมีบุ๊คส์ / BOOKSMAKER / Pass Education / YF Culture / คิดดีพลัส (KIDDEE PLUS) / สถาพรบุ๊คส์ / วรรณวิภา / ณ บ้านวรรณกรรม / แจ่มใส (Jamsai) / ก้าวบรรทัด / ทวีสาส์น / Arrow Multimedia / อัล-อีหม่าน / Happy ScienceAsia Books / ชาญชัยบุ๊คสโตร์ / River Books / Live Rich Books / ISOPOD BOOKS / เป็นหนึ่ง / บีทูเอส / บทจร / คณะก้าวหน้า / อนิไทม์