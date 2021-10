"ชาร์ป" ฉลอง 20 ปี ต่อยอด'พลาสม่าคลัสเตอร์' เพื่อสร้างสังคมอากาศสะอาดอย่างยั่งยืน

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำภายใต้แบรนด์ “ชาร์ป (Sharp)” ยืนหยัดแนวคิด “สังคมอากาศสะอาดสร้างได้ด้วยพลาสม่าคลัสเตอร์” ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของชาร์ป ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ตอกย้ำด้วยผลวิจัยล่าสุด โดยสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยนางาซากิ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งแรกของโลกที่พิสูจน์แล้วว่า “พลาสม่าคลัสเตอร์” ช่วยลดจำนวนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในอากาศได้มากถึง 91.3% รวมถึงเชื้อกลายพันธุ์บนพื้นผิวได้มากถึง 99.4% เป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพยับยั้งไวรัสทั้งในอากาศและบนพื้นผิวนายอรุณพงศ์ ทองสุทธิ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด กล่าวว่า “ชาร์ปเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีฟอกอากาศโดยการสร้างไอออนบวก(H+) และไอออนลบ(O2-) แบบเดียวกันกับที่ถูกพบอยู่ในธรรมชาติเข้าสู่อากาศ ซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี “พลาสม่าคลัสเตอร์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคน ในปัจจุบัน เครื่องฟอกอากาศชาร์ปถือเป็นสินค้าเรือธงที่ชูเรื่องเทคโนโลยี พลาสม่าคลัสเตอร์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ถึง 20% และตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี พ.ศ.2565 จะเพิ่มเป็น 30% ซึ่งในประเทศไทยชาร์ปมีพันธมิตรทางธุรกิจมากมายที่นำเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์เข้าปรับใช้สอดคล้องกับธุรกิจในพื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม เป็นต้นรวมทั้งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การันตีด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีพลาม่าคลัสเตอร์กว่า 90 ล้านเครื่อง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยแห่งชาติและการป้องกันโรคติดเชื้อ สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เผยผลวิจัยครั้งแรกของโลกว่า เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ มีประสิทธิผลช่วยลดจำนวนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ในอากาศได้มากถึง 91.3% และล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เผยผลวิจัย เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ มีประสิทธิผลช่วยลดจำนวนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) รวมถึงเชื้อกลายพันธุ์บนพื้นผิวได้มากถึง 99.4 % เป็นแบรนด์เดียวที่มีประสิทธิภาพยับยั้งไวรัสทั้งในอากาศและบนพื้นผิวดังนั้นเพื่อยืนหยัดแนวคิด สังคมอากาศสะอาดสร้างได้ด้วย พลาสม่าคลัสเตอร์ (Clean Air Society with Plasmacluster) ชาร์ปจึงมีการนำเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์มาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ทั้งในอาคารและภายในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องกำจัดไรฝุ่น และเครื่องซักผ้า รวมไปถึงการจับมือกับภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์เข้าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese Standard) ที่ได้รับการยอมรับด้านความน่าเชื่อถือและความทนทาน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ทุกลมหายใจจากเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ เป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ”และจากสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชาร์ปจึงพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ (Iron Generator) รุ่น IG-NX2B มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ Plasmacluster NEXT ที่มีประสิทธิภาพในการกระจายพลาสม่าคลัสเตอร์ไอออนได้มากถึง 50,000 ไอออน ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ปกป้องเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ และกลิ่นอับ ให้ประสิทธิภาพกำจัดเชื้อราและกลิ่นได้เร็วกว่า 2 เท่า (เมื่อเทียบกับ PCI 25,000) ดักจับฝุ่นและละอองเกสรขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพกำจัด 5 กลิ่นกวนใจในรถยนต์ เช่น ควันบุหรี่ เสื้อผ้าอับชื้น กลิ่นอาหาร เชื้อรา กลิ่นสัตว์ ใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อผ่าน USB สะดวกสบาย พกพาไปได้ทุกที่ ราคา 5,990 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ชาร์ปยังส่งเครื่องซักผ้า Pro-Flex Series รุ่น ES-DK1054PT-S ที่สามารถกำจัดกลิ่นและแบคทีเรียด้วยเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ มีฟังก์ชั่นอบไอน้ำ และโปรแกรมกำจัดสารก่อภุมิแพ้ ฆ่าเชื้อโรคและไรฝุ่นบ้านได้ถึง 99.9% และกำจัดแบคทีเรีย โดยฝาเครื่องซักผ้าและแป้นควบคุมถูกออกแบบมาให้ได้องศาที่พอดีต่อการใช้งาน ดีไซน์สวยหรู ได้รับรางวัล IF Design Award 2021 จากประเทศเยอรมนีอีกด้วย ราคา 42,990 บาท เริ่มจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้เทคโนโลยี พลาสม่าคลัสเตอร์ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากชาร์ป สร้างอากาศสะอาดและดีต่อสุขภาพให้แก่ทุกคนตลอด 20 ปี ทำงานโดยการปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุไอออน (Ion) ทั้ง ประจุไอออนบวก (H+) และประจุไอออนลบ (O2-) แบบเดียวกันกับที่มีในธรรมชาติ โดยอนุภาคเหล่านี้จะเข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อรา เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย เข้าสลายสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นซึ่งปะปนอยู่ในอากาศ ยับยั้งการเพิ่มขึ้นของสารก่อภูมิแพ้ และฝุ่นละอองส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่ในอากาศและยากที่ตกลงบนพื้น รวมถึงหมอกควันไฟ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้อากาศสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการทดสอบและรับรองประสิทธิผลการทำงานจากหลากหลายสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 30 แห่ง และ 2 สถาบันในไทย ทำให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนพบกับผลิตภัณฑ์หลากหลายของชาร์ปในกลุ่มพลาสม่าคลัสเตอร์ได้ที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ Sharp Official Store บน Lazada สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่คลิก!!