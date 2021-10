MEA แจ้งปิดทำการ 21-22 ตุลาคม 64 เนื่องในเทศกาลออกพรรษา และวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 โดยได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 หรือวันออกพรรษา เป็นวันหยุดทำการประจำภาคกลาง และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นั้นMEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จึงประกาศปิดทำการทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 โดยจะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 07.30 - 15.00 น. (ยกเว้น ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Government Center ที่ปิดทำการตามนโยบายป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19)ทั้งนี้ สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภท Time of Use (TOU) วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ยังคงคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา On Peak ตามปกติ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูรายละเอียดวัน Off Peak ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.mea.or.th/profile/110/268เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางชำระใกล้บ้านที่ ศูนย์การค้า Lotus’s ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และCentral Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard เช่น MEA Smart Life Applicationนอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ได้ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ ได้แก่- Measy บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่และขอไฟฟ้าเพิ่มได้ง่ายๆ- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน SMS หรือ Email สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notificationสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง