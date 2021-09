เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 25 ตอกย้ำความสำเร็จในประเทศไทย เตรียมเปิดตัวระบบสมาชิกใหม่ พร้อมส่งวิตามิน มาส์ก เอาใจผู้บริโภค

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก ฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความสำเร็จของการทำการตลาดในประเทศไทย เตรียมเปิดตัวสมาชิกรูปแบบใหม่ Preferred Customer Program (PCP) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น วิตามิน มาส์ก (Vitamin Mask) แผ่นมาส์กหน้ารุ่นล่าสุดจำนวน 3 สูตร ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กล่าวว่า ในปีนี้เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว เรายังคงเล็งเห็นการเติบโตได้ดีในตลาดไทย ซึ่งต้องขอบคุณแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสมาชิกฯ รวมถึงกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการที่เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการที่หลากหลายของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ รวมถึงในกลุ่ม Gen Z ที่สนใจในเรื่องสุขภาพ มีความกระฉับกระเฉง เน้นการมีสุขภาพดี และมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งนับเป็นประเด็นสำคัญที่ Gen Z ให้ความสำคัญ เราจึงต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเหล่านี้ เนื่องจากเรามีผลิตภัณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นด้านโภชนาการที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในประเทศไทย ผ่านการเปิดตัวระบบสมาชิกรูปแบบใหม่เรียกว่า Preferred Customer Program หรือ PCP เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น โดยสมาชิกรูปแบบใหม่นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษและส่วนลดสำหรับสินค้าเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริโภคสินค้า แต่ไม่ต้องการทำธุรกิจหรือเป็นผู้จำหน่ายอิสระเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปีของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย เรารู้สึกยินดีที่จะทำการเปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ วิตามิน มาส์ก ที่มาในรูปแบบแผ่นมาส์กชีท ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยเฉพาะ ผสานศาสตร์แห่งโภชนาการที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจนออกมาเป็นมาส์กที่ทรงพลัง และเปี่ยมประสิทธิภาพแห่งโภชนาการเพื่อผิวสวยแลดูสุขภาพดีเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น วิตามิน มาส์ก ที่มาในรูปแบบแผ่นมาส์กชีท ประกอบด้วย 3 สูตร ได้แก่ สูตรเพิ่มความชุ่มชื้น (Moisturizing), สูตรผิวขาวกระจ่างใส (Brightening) และ สูตรยกกระชับผิว (Firming) ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างอ่อนโยน อุดมด้วยส่วนผสมนานาชนิด อาทิ วิตามิน 12 ชนิด ว่านหางจระเข้ เกลือทะเลเกาะเจจู สารสกัดจากข้าวเกาะเจจู โปรตีนสกัดจากอโวคาโด Lupin seeds, Pearles Rosée, Omija Peptide และสารสกัดจาก Black Ginseng ที่จะช่วยในการฟื้นบำรุงผิวอย่างอ่อนโยน เติมความชุ่มชื้น ลดเลือนริ้วรอยและจุดหมองคล้ำ ตลอดจนปรับผิวหน้าให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติและล่าสุดได้รับความน่าเชื่อถือถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์จากการใช้งานว่าเป็นสุดยอดมาส์กชีทที่อุดมด้วยโภชนาการผิวที่มีการบอกต่อมากที่สุดประจำปี จากเวที HELLO! Beauty Award 2021 จัดโดยนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ในรางวัล Editors’ Choices สาขา The Best Vitamin Mask ซึ่งมาจากผลสำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของเหล่าเซเลบริตี้และบิวตี้บล็อกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าวิตามิน มาส์ก มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมกับผู้ใช้ประเทศไทยอย่างแท้จริงด้านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น โดยเป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการสร้างและสนับสนุนโภชนาการที่ดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงสะท้อนความความคิดริเริ่มในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ทำการสนับสนุนองค์กรชั้นนำมากมาย เพื่อช่วยในการปรับปรุงและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวน์เดชั่น (HNF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก พร้อมจัดหาอาหารเพื่อสุขภาพและให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่เด็กและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยในประเทศไทยดำเนินการผ่านโครงการ คาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักของ HNF โดยทุกปี HNF สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการ Casa Partner ได้แก่ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กๆนอกจากนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย และ HNF ยังให้การสนับสนุนด้านสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา เช่น สนามฟุตบอล โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ วางแผนที่จะส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน“เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น วางแผนที่จะเพิ่มรูปแบบการเป็นสมาชิก PCP โดยขยายฐานลูกค้า Gen Z และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ วิตามิน มาส์ก เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนี่คือทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เราจะมุ่งเน้นในปีนี้จนถึงปีหน้า นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนและโลกผ่านโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามพันธกิจของเรา เราอยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม” นายสุพจน์ กล่าวปิดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร สั่งซื้อสินค้า หรือความเคลื่อนไหวด้านเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีได้ที่หรือผ่านทางเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทระดับโลกที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ดีและมอบโอกาสทางธุรกิจที่เชื่อถือได้แก่สมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ให้กว่า 90 ประเทศทั่วโลกผ่านสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระที่พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล รวมถึงแนวทางการสนับสนุนชุมชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น ด้วยแคมเปญระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่รณรงค์ขจัดปัญหาความหิวโหยให้หมดไป เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จึงมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อส่งมอบโภชนาการและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์