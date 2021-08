คำพูดของแม่ที่ส่งพลังใจให้ไปต่อในภาพยนตร์จากดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์

เพิ่งผ่านพ้นวันแม่ไปหมาดๆ หลายๆ คนคงได้นำพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่พร้อมกับรับพลังใจจากคุณแม่กลับมากันแบบเต็มๆ เราคงไม่ต้องบรรยายว่าแม่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตคนหนึ่งของลูกมากแค่ไหน และคำพูดของแม่ย่อมส่งอิทธิพล สร้างกำลังใจ และให้แรงบันดาลใจกับลูกได้เสมอ ว่าแล้วเราลองไปฟังคำพูดสร้างพลังจากเหล่าตัวละครแม่ในภาพยนตร์เรื่องต่างๆ ที่กันดีกว่า จะได้ช่วยเติมเต็มความอบอุ่นให้หัวใจตลอดเดือนสิงหาคมนี้"มันน่ากลัวแหละที่จะปล่อยให้คนอื่นได้เห็นตัวจริงของคุณ โดยเฉพาะถ้าคนอื่นที่ว่าคือคนในครอบครัว แต่จริงๆ กับคนในครอบครัวเราน่าจะกังวลน้อยที่สุดแล้วหรือเปล่า คนที่รักเราโดยไม่ตัดสิน คนที่จะให้อภัยในความผิดของเรา และพร้อมชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบของเรา แถมยังอาจจะผลักดันให้เราได้เผยตัวตนที่แท้จริงของเราให้ส่องประกายออกมา” – กลอเรียจาก Modern Familyฟังคำพูดซึ้งๆ ของคุณแม่ในภาพยนตร์เหล่านี้แล้ว ลองไปหาภาพยนตร์มารับชมกันแบบเต็มๆ รวมถึงลองเลือกชมภาพยนตร์และซีรีส์อีกมากมายได้เลยที่ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์********************************Disney+ Hotstar เป็นบริการสตรีมมิ่งที่นำเสนอเรื่องราวทั้งในระดับโลก เอเชีย และไทย โดยรวบรวมภาพยนตร์ฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์และคอนเทนต์ระดับรางวัลจากทั้งดิสนีย์, มาร์เวล, สตาร์ วอร์ส, พิกซาร์, เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, FX และ ทเวนตีท์ เซนจูรี สตูดิโอส์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังมีคอนเทนต์ที่ทั้งเอ็กซ์คลูซีฟและคอนเทนต์ในคลังอีกมากมายจากสตูดิโอชั้นนำในหลายประเทศ รวมถึงรายการที่ได้รับคำชมจากภูมิภาคเอเชีย Disney+ Hotstar พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รองรับ โดยนำเสนอรายการที่ไม่มีโฆษณาที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ออริจินัล ภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอ็คชั่น และภาพยนตร์แอนิเมชั่น รวมถึงคอนเทนต์ขนาดสั้นและสารคดี รวมทั้งซีรีส์ อาทิ Loki, The Mandalorian, WandaVision และ The Falcon and The Winter Soldier และภาพยนตร์ อาทิ Avengers: Endgame, Luca, Ford v Ferrari, Terminator: Dark Fate, แฟรนไชส์ Maze Runner และ Frozen 2 นอกจากนี้ Disney+ Hotstar ยังมีคลังเรื่องราวของเอเชียและไทยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พี่มาก..พระโขนง, เฟรนด์โซน, น้อง.พี่.ที่รัก, ลัดดาแลนด์ และ ต้มยำกุ้งห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้อง, Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang แฝดสยามอินจัน, Seobok, Ip Man 4: The Finale, The Deer and the Cauldron และอีกมากมาย