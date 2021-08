"ซีมู หลิว" โต้ซีอีโอ "ดิสนีย์" ยันพวกเราคือเซอร์ไพรส์!

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้บริหารของค่าย "ดิสนีย์" ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ถึง "ชาง-ชี" (Shang-Chi: Legend of The Ten Rings) ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องใหม่ของค่ายมาร์เวลทำนองว่า "เป็นงานทดลองที่น่าสนใจ" นั้นล่าสุดในอินสตาแกรมของ "ซีมู หลิว" นักแสดงชาวแคนาดาเชื้อสายจีนที่รับบทซูเปอร์ฮีโร่ในหนังเรื่องนี้ก็ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความที่คล้ายจะเป็นการตอบโต้ไปยังผู้บริหารของค่ายดิสนีย์ โดยระบุว่า...ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นที่วิจารณ์ไม่น้อยถึงความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันของสองค่ายหนังยักษ์ใหญ่ หลังก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าทางด้านของนักแสดงหญิง "สการ์เล็ต โจแฮนสัน" ได้มีการยื่นฟ้องร้องไปยังดิสนีย์กรณีที่ล่อยหนัง Black Widow ที่เธอแสดงนำ ลงสตรีมมิ่ง Disney+ ในวันเดียวกับที่หนังเข้าโรงภาพยนตร์ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าเป็นการละเมิดสัญญาที่เธอเคยเซ็นเอาไว้อย่างไรก็ตาม ได้มีแฟนหนังบางส่วนที่มองว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงแผนโฆษณาเพื่อสร้างกระแสให้กับหนังเรื่องนี้ที่จะมีการเข้าฉายในวันที่ 3 กันยายนนี้หรือไม่เพราะนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิดฯ แล้วที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่อง "ชาง-ชี" ต้องถูกวิจารณ์ในหลายแง่มุม ทั้งตัวของนักแสดงนำเอง หรือกรณีที่แฟนคลับชาวจีนซึ่งถือเป็นตลาดที่สำคัญของหนังที่ระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชียอีกต่างหากโดย Shang-Chi: Legend of The Ten Rings ยังได้วัย 57 ปี นักแสดงระดับยอดฝีมือของฮ่องกงมารับบทเป็น "แมนดาริน" ตัวร้ายของหนังเรื่องนี้ด้วย