"เภสัชกร" รีวิวติดโควิด! เผยพยายาม "Home Isolation" แต่ไร้การติดต่อ และรักษาเองจนหาย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. เฟซบุ๊ก "Suthamart Sathidkul" หรือเภสัชกรรายหนึ่งได้เผยประสบการณ์หลังตนเองติดโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า "เมื่อเภสัชกรร้านยาติดโควิด ซึ่งได้วัคซีนแอสตราเซนเนก้า มา 1 เข็ม ประมาณเดือนกว่าๆ และเป็นคนแข็งแรง ไม่ค่อยออกกำลังกาย แต่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ bmi ไม่เกิน ในวันที่ 25 กรกฎาคม-26 กรกฎาคม 2564 มีอาการเจ็บคอ คัดจมูกมีน้ำมูก คิดว่าไม่ชิน เปิดแอร์ห้องแฟนแรงไป พอ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยเภสัชแจ้งมาในไลน์ว่า ATK เป็นบวก ตอนเย็นเลยออกมาซื้อ ATK และตุนยาเพราะคิดว่าไม่น่ารอด และไม่รอดจริงบวกตาม แต่แฟนที่อยู่ด้วยกันมาหลายวันหรือคนที่ไปกินข้าวด้วยไม่มีใครติด คาดว่าอาจเพราะฉีดวัคซีนเลยไม่แพร่เชื้อให้ใครมั้งโดยประเมินอาการตัวเอง ไม่มีอาการ เพราะตอนเจ็บคอ คัดจมูกสองวันก่อนก็กิน ibu กินยาแก้แพ้ซื้อ otrivin พ่นลดคัดจมูกไปแล้ว เลยจัดตัวเองอยู่กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวสดใส ไม่มีอาการ ตัดสินใจ home isolationโดย Home isolation โทร 1330 กด 14 จะมียา ข้าว 3 มื้อ วีดิโอคอลจากแพทย์ ตื่นค่ะ คนอื่นอาจได้ แต่ไม่ใช่กุ เริ่มจากโทรไป1330 บอกที่นี่บัตรทอง ให้โทรไปประกันสังคม 1506 กด 6 ซึ่งโทรติดยากมาก เลยโทรไปหลัง 17.00 น. ใช่ค่ะพวกเค้าเลิกงานแล้ว จะต้องกด 1 แทนนะคะ พวกนางจึงบอกว่า ให้โทรไป1330 ใหม่ เพราะที่นี่ยังไม่มีมาตรการ HI ใช้รวมกันกับ 1330 อ้าวววว? ระหว่างนั้น ก็กรอกฟอร์มในลิ้งนางไป และโทรด้วย กรอกฟอร์มที่ว่าหลัง 48 ชม. ไม่ได้รับการติดต่อกลับด้วย (48หลายรอบมาก) สรุปจนถึงวันนี้ 2 สิงหาคม 2564 ก็ยังไม่ได้ติดต่อจาก สปสช. ใดๆจ้า 7 วันแล้ววว สรุป Home Isolation ไม่หายเองก็ตายนะจ๊ะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองล่ะกัน ในยุคนี้เค้าบอกให้เริ่มที่ตัวเอง อ่ะได้ เอาเรื่องทั่วๆ ไป ก่อนพยามกินข้าวให้ครบ 5 หมู่ กินให้หลากหลาย กิน 3 มื้อ ผักผลไม้ น้ำอุ่น น้ำขิง เค้าว่าดีก็จัดไป นอนเยอะๆ ออกกำลังกาย นี่ทำความสะอาดห้องถูห้องด้วยเดทตอล สเปรย์แอลกอฮอล์ทุกที่ที่จับ เพราะอยู่กับแฟน ซึ่งใช่ นางเป็นลบและตอนนี้ก็ยังลบอยู่ เย้ แยกห้องนอนกันด้วยนะจ๊ะ พยามแยกโซนการใช้ชีวิต ไม่กินข้าวด้วยกัน ห้องน้ำก่อน-หลังใช้สเปร์แอลกอฮอล์ให้ทั่ว และมีการทานวิตามิน ค่อนข้างกิน high dose ใครจะกินตามก็ดู condition ของตัวเองด้วย ไตไหวไหม นิ่วเคยเป็นไหมโดยทาน Vitamin c นี่กินของ blackmore 1000 mgx3 คือ ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น zinc 50 mg Vitamin D 5000 iu ต่อวัน จบล่ะไม่ได้กินฟ้าทะลายโจรแต่อย่างใด (แอบกินกระชายนิดนึงแต่นี่ว่าไม่ sig) เพราะหาไม่ได้และเอาจิงก็ไม่อยากกินขนาดนั้น เคยกินฟ้าแล้วเหมือนเป็น Gerdยาที่กินตามอาการเลย ไม่มีอาการไหนก้ไม่กิน ส่วนตัวจะมี-ยากดการไอ terco-d (dextromethophan) 1x3 pc คือ ครั้งละ 1 เม็ด เช้า กลางวัน เย็น หลังอาหาร-ยาละลายเสมหะ ambroxol 1x3 pc ส่วนตัวไม่อินกับ naclong เคยกินตอนมีเสมหะไม่สบายแล้วไม่หาย ถูกกับ ambroxol มากกว่า ลางเนื้อชอบลางยา ไปลองหายาที่ตรงกับตัวเองเอานะจ๊ะ-ยาลดไข้ ส่วนตัวไม่มีไข้เลย ก็รู้กันอยู่แล้วเนอะกินพาราไป-ยาแก้เจ็บคอ จะเห็นว่าวันแรกๆนี่กิน ibuprofen 1x3 pc ไป กินได้ หายด้วย แต่ระวังบางคนแพ้ยา-ยาลดน้ำมูก แก้แพ้ ส่วนตัวกิน telfast หรือ zyrtec สลับไป กินวันละเม็ดวันละครั้ง-ยาลดอาการคัดจมูก กิน nasolin 1x4 เพราะอยากนอน แต่ก้ไม่ง่วงอยู่ดี พยามติดต่อน้อง 1330 ไงล่ะ5555 พ่นจมูกด้วย otrivin ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ-ระคายคอ สเปรย์พ่นคอยี่ห้อไรก้ได้ ส่วนตัวใช้ของ boots เพราะเหมือนผสม propolis และ kamilosan แล้วก้ถูก ยาอมก็เรื่อยเปื่อยแต่ชอบ cepacolจบแล้ว เย้ ขาดเหลืออะไร ใครอยากสอบถามอะไรทักมาได้นะค้าบบ ส่วนตัววันนี้คือวันที่ 7 หลังเป็นบวก วันที่ 9 หลังมีอาการ ตอนนี้ก้คือลบแล้ว แบบเชื้อน่าจะน้อยลงจน undetectable แต่ส่วนใหญ่พอเลย 7 วันจากที่ติดก็จะตรวจATKไม่เจอแล้ว เค้าว่ามันเลยperiodที่จะพบเชื้อ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าร่างกายกำจัดเชื้อจนเหลือน้อยลง หรือเชื้อไปกองอยู่ที่ปอด555 เท่าที่คุยมาก็คิดว่าไม่ลงปอดล่ะ ส่วนใหญ่ลงปอดคือจะมีไข้นำ แล้วดูเหมือนจะลงช่วง 5-7 วันแรกหรือบางคนก็ลงตั้งแต่วันที่10 รอสังเกตอีกรอบ ก็ประมานนี้แล้วแต่คน อ่ออคอยวัดอุณหภูมิและ O2sat กันด้วย จดอาการตัวเองในแต่ละวันด้วย สำคัญมาก บางคนO2satต่ำแต่ไม่เหนื่อยก็มี และถ้าเหนื่อยไข้สูงมาก หายใจไม่อิ่ม หรือประเมินแล้วไม่ใช่ผู้ป่วยสีเขียว อย่าหาทำ home isolate ไปโรงบาลค่า โก!!!! ส่วนตัวก็คง HI 14 วันตามหลักการและสังเกตอาการในทุกๆวันเหมือนเดิม+ กักตัว 14 วัน สู้และหายไปด้วยกันนะฮ้าบบ สู้ด้วยตัวเอง ยาทุกเม็ดต้องซื้อเอง หายเอง นักเลงพอ ถ้าระบบดีเราจะhome isolate ได้ดีตามที่เค้าบอกไว้นั่นแหล่ะ แต่ก็นะ...ปล. ใคร home isolation เอง หาวันช่วงซักวันที่ 8-10 ไปเอกซเรย์ปอดด้วยนะคะ หรือจะเอ็กบ่อยก็ได้มั้ง ได้ยินมาบางโรงบาลเอ็กวันเว้นวันเลย แต่ส่วนตัวก็มาเอ็กวันที่ 10 หลังจากที่เริ่มมีอาการ อยากคอนเฟิมเฉยๆว่าไม่ลงปอดจิง เพราะ baseline อาการคือไม่ค่อยมีอาการ ไม่เหนื่อยอะไรง่ะ และแน่นอนว่าดิชั้นเสียค่าเอ็กซเรย์เอง จบ สวัสดีประเทศไทยปล.2 แปะคลิปยูทูปวิธีฝึกหายใจฟื้นฟูปอดไว้ในคอมเมนต์รูปฟิมปอดรูปสุดท้ายนะคะ แนะนำให้ทุกคนฝึกหายใจตามนี้ทุกวันนะ บ่อยๆ ทำเป็นเซ็ทเลย เช้า กลางวัน เย็น ส่วนตัวนี่ว่าช่วยได้"