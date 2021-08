ควันหลงวันภาษาไทยแห่งชาติ! ทหารสหรัฐฯ อัดคลิปทดสอบพูดไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่พันธมิตร (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. เพจ “U.S. Army Pacific” โพสต์คลิปวิดีโอเหล่าทหารสหรัฐอเมริกาจากกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งทหารสหรัฐฯ ได้อัดคลิปทดสอบพูดภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่พันธมิตร โดยได้แนะนำตัว และพูดความรู้สึกดีใจที่ได้มาฝึกในประเทศไทยโดยทางเพจระบุข้อความว่า “#วันภาษาไทยแห่งชาติThe U.S. military celebrates National Thai Language Day in honor of our Thai allies! On this special occasion, we thought it would be fun to have our Soldiers put their knowledge of the Thai language to the test. See for yourself!#FriendsPartnersAllies(All Soldiers abided by all Royal Thai Government COVID mitigation requirements, including the required quarantine, health screenings, and COVID tests.)”