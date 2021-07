ผู้สื่อข่าวช่อง 8 เผยโครงการ “COVID HOME CARE” พร้อมบอก ช่องทางรับยาและอุปกรณ์จำเป็นฟรี-ส่งถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Thanyarat Thamoi” หรือ ธัญญารัตน์ ถาม่อย ผู้สื่อข่าวจากช่อง 8 ได้โพสต์ข้อความโครงการ “COVID HOME CARE” และเผยแพร่ช่องทางรับยาและอุปกรณ์จำเป็นฟรี-ส่งถึงบ้าน ระบุว่า สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จำเป็นต้องกักตัว ทุกจังหวัด ทุกเชื้อชาติ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไรเดอร์ส่งของภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รับการตอบรับ)สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ-HEC และ We care network-เครือข่ายเราดูแลกัน จัดทำโครงการ “COVID HOME CARE” ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 แจก “กล่องเราดูแลกัน หรือ Covid Care Box” ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Home Isolationในกล่องประกอบไปด้วย1. ชุดตรวจโควิด-19 อย่างง่าย ATK2. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว3. เทอร์โมมิเตอร์4. สมุนไพรฟ้าทะลายโจร5. ยาพ่นคอ6. ยาละลายเสมหะ7. วิตามิน C เสริมภูมิ8. ยาลดไข้ (ยาสั่งโดยเภสัชกร)9. สเปรย์แอลกอฮอล์10. หน้ากากอนามัย11. อาหาร-ขนมเล็กน้อย (ตามที่ได้รับการสนับสนุน)พร้อมระบบดูแลและติดตามอาการ Telemedicine มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและประสานกับโรงพยาบาล ช่องทางรับกล่อง COVID CARE BOXLine คลิก https://lin.ee/8CFso23 เฟซบุ๊ก We care network - เครือข่ายเราดูแลกัน