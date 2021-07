แฉไทม์ไลน์ม็อบสร้างภาพ ไม่ได้เรียกร้องวัคซีนแต่จงใจปะทะทั้งที่เปิดเส้นทางให้แล้ว

วันที่ 21 ก.ค. 2564 "เจ๊จุก คลองสาม" โพสต์คลิปพร้อมรายละเอียด แฉ "ม็อบ 18 กรกฎา" โดยไล่เรียงไทม์ไลน์ ดังนี้"ไทม์ไลน์ #ม็อบ18กรกฎา by เจ๊จุก (1) บ่ายโมง การ์ดเริ่มมารวมตัวกันที่ อปชต. ไม่มีแกนนำหลักมาสักคน มีลูกเกดคอยยืนคุมสั่ง โตโต้เป็นแม่ทัพคุมฝูง จัดสมุนไว้หน้าขบวน ตามด้วยการ์ดกลุ่มอื่น แทบทุกคนมีวิทยุ มันไม่ได้มาเรียกร้องวัคซีนตามที่ดาราเข้าใจ แผนคือปะทะ ตร. เพื่อหาภาพความรุนแรง""(ต่อ) ก่อนหน้านี้ ตร. ได้มาแจ้งเตือนตามขั้นตอนแล้ว ว่าเป็นการชุมนุมโดยผิดกฎหมาย ผิดตาม พ.ร.ก. ขอให้ยุติการชุมนุม แน่นอนมันไม่ฟังอยู่แล้ว ปิดถนน เดินหน้าต่อไปทางสะพานผ่านฟ้า เพื่อจะไปทำเนียบตามที่บอกไว้ ลูกเกดอยู่ข้างหน้าก็จะคอยโทรรายงานสถานการณ์ให้อีแอบตลอดเวลา#saveมิลลิ ทำไม?""ไทม์ไลน์ #ม็อบ18กรกฎา by เจ๊จุก (2) พอเดินมาถึงผ่านฟ้านั่นแหละคือจุดที่มีปัญหา มันไม่ควรจะมีอะไรเลยเพราะเขาเปิดเส้นทางไว้ให้แล้วเพื่อไปทำเนียบแต่แผนคือปะทะเพื่อหาภาพ โตโต้เลยสั่งให้การ์ดวีโว่ รื้อแนวลวดหนามบนถนนราชดำเนินต่อหน้า ตร. เพื่อเป็นการยั่วยุและเดินเข้าไปหาให้เขาฉีดน้ำใส่""(ต่อ) ตรงนี้แหละที่พวกอาชีวะด่าโตโต้ว่า "เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่น" เพราะโต้พูดตลอดว่าคนใช้ความรุนแรงไม่ใช่วีโว่ แต่เป็นกลุ่มอื่น นั่น! อาชีวะก็ด่ากลับ ถ้าไม่อยากปะทะพวกมึงจะรื้อแนวลวดหนามทำไม? Face with tears of joy ในคลิปนี้คนที่คอยคุมคือ ไอ้เดฟ ลูกน้องโตโต้ รื้อเพื่อ? ตร.ก็ประกาศเตือนตลอดนะ"