BEST Express ไม่หยุดช่วยเหลือ ร่วมสู้ต้านภัยโควิด-19

หมู่บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า ถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดของจังหวัดตาก รองจากอำเภอแม่สอด ในการระบาดของโควิดช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงต้องใช้รถทหารนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนาม โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ออกลาดตระเวน เพื่อควบคุมการเดินทางของประชาชน ที่จะเดินทางจากบ้านผาผึ้ง ไปยังพื้นที่ของอำเภอวังเจ้า เพื่อลดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโรคและของที่ใช้ชีวิตประจำวันBEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you บริษัทขนส่งพัสดุด่วนเอกชน 1 ใน 5 แถวหน้าแบรนด์ขนส่งพัสดุชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเดินหน้าช่วยเหลือร่วมต้านภัยโควิด ผนึกกำลังแฟรนไชส์ศูนย์บริการสาขาแม่สอด นำโดย นางสาวนภาพร อภิชาติ ผู้บริหารแฟรนไชส์สาขาและผู้จัดการสาขา นายปราพาน จิวรรณะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสาขา และนางสาวรัตนาพร สีใจ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานสาขา ประจำแฟรนไชส์ BEST Express สาขาแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาผึ้ง เดินทางจาก BEST Express สาขาแม่สอด ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาผึ้ง ระยะทางกว่า 110 กิโลเมตร โดยการเดินทางไปยังตัวตำบลบ้านผาผึ้งจะต้องใช้รถกระบะหรือรถหกล้อ เพราะถนนในการขึ้นเขาเป็นถนนลูกรังดินแดง ได้ลงพื้นที่บริจาคนำสิ่งของทางการแพทย์ที่ขาดแคลน อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยางทางการแพทย์ ชุด PPE น้ำยาแอลกอฮอล์ ถังขยะทั่วไป และของบริโภคต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขทุกท่านที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “BEST Express เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม ‘BEST Express ปันสุขเพื่อสังคม’ และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน BEST Express ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมองว่ากิจกรรมนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และพร้อมให้บริการขนส่งพัสดุด่วนด้วยคุณภาพและความประทับใจแก่ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย”