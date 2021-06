ยูทูปช่องอมรินทร์ถูกแฮก กลุ่มเล่นเหรียญดิจิทัล คาดต้องการเรียกค่าไถ่

วันนี้ (3 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ยูทูปช่อง AMARIN TVHD ของสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ซึ่งมีผู้ติดตาม 12.9 ล้านคน ถูกแฮกเกอร์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น LIVE [ADA] และได้เปลี่ยนชื่อคลิปเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “CARDANO BREAKOUT IMMINENT?! (Why ADA Price Is Set For Big Week) MAJOR CARDANO EVENT: ADA 10$ SOON”คาดว่า อาจเป็นกลุ่มผู้เล่นเหรียญคริปโตเคอเรนซี มีวัตถุประสงค์ต้องการเรียกค่าไถ่จากเจ้าของช่องยูทูปดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยเฉพาะรายการทุบโต๊ะข่าว ที่มี นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้อำนวยการสำนักข่าว เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้เกาะติดชีวิตลุงพล หรือ นายไชย์พล วิภา ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของ ด.ญ.อรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือ น้องชมพู่ ที่ภูเหล็กไฟ บ้านกกกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จนมีชื่อเสียงสำหรับคาร์ดาโน หรือ CARDANO (ADA) เป็นเหรียญที่ซื้อขายใยตลาดสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี สูงเป็นอันดับ 5 มูลค่าตลาด 59,118,111,268 โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.87 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 คาร์ดาโนก่อนหน้านี้ ยูทูป Bie The Ska ของ บี้ เดอะสกา หรือ นายกฤษณ์ บุญญะรัง ยูทูปเบอร์วัย 32 ปี ซึ่งมีผู้ติดตาม 12.5 ล้านคน ถูกแฮกเกอร์เปลี่ยนชื่อเป็น Binance BNB ซึ่งเป็นชื่อสกุลเงินดิจิทัลพร้อมกับลบคลิปออกจนหมด เมื่อกลางดึกวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายหลังได้ขอความช่วยเหลือจากยูทูป กระทั่งสามารถคืนค่าช่องกลับมาเป็นปกติ