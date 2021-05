“เดวิด สเตร็คฟัสส์” จ่อฟ้องหมิ่น “สนธิ ลิ้มทองกุล” สภ.ขอนแก่น ให้ทนายศูนย์สิทธิฯ ว่าความ

วันนี้ (16 พ.ค.) เฟซบุ๊ก Hathairat Phaholtap ของ น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ บรรณาธิการภาคภาษาไทย เว็บไซต์เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) และอดีตผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โพสต์ข้อความระบุว่า “เรียนพี่น้องสื่อมวลชน พรุ่งนี้ (17 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. “เดวิด สเตร็คฟัสส์” David Streckfuss นักวิชาการอิสระ และ ผู้ประสานงานระหว่างต่างประเทศ The Isaan Record จะเข้าแจ้งความ “สนธิ ลิ้มทองกุล” ในข้อหาหมิ่นประมาท ที่ สภ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ส่วนการให้ข้อมูลต่างๆ กรุณาติดต่อทนายศูนย์สิทธิฯ ค่ะ ใครว่างมาร่วมสังเกตการณ์นะคะ”สำหรับทนายศูนย์สิทธิฯ ที่ น.ส.หทัยรัตน์ กล่าวอ้าง คาดว่า น่าจะเป็นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่รับว่าความให้กับแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎร หรือที่เรียกกันว่า “ม็อบสามนิ้ว” มาตลอดย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายเดวิด สเตร็คฟัสส์ (Mr. David Eirich Streckfuss) อายุ 61 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศ (CIEE) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ก่อตั้ง-ผู้ดูแลสำนักงานข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ด นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและต่อต้านมาตรา 112 ของไทย ได้ทำพิธีผูกแขนบ่าวสาวงานแต่งกับ น.ส.หทัยรัตน์ จัดขึ้นที่บ้านเกิดของ น.ส.หทัยรัตน์ จังหวัดหนองบัวลำภู กระทั่งวันที่ 3 พ.ค. นายเดวิด ได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปี โดยเขาจะทำงานที่บริษัท บัฟฟาโล่ เบิร์ด โปรดักชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของ The Isaan Record ในตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศก่อนหน้านี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เลิกสัญญาจ้างนายเดวิดเป็นผู้อำนวยการ CIEE ส่งผลทำให้ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. กระทั่งวันที่ 16 เม.ย. มีรายงานว่า นายเดวิด ได้ถูกทางการไทยยกเลิกวีซ่า ด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของสถาบันเบื้องสูง นายเดวิด อ้างว่า เหตุที่วีซ่ายกเลิกเพราะ “รายการคุยทุกเรื่องกับสนธิ” (Sondhi Talk) กล่าวหาว่าตนเป็นซีไอเอ รวมทั้งเดอะอีสานเรคคอร์ด และหลายองค์กรในประเทศไทย ก็ได้เงินจากองค์กรเนด (National Endowment for Democracy หรือ NED) ที่มาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งนายเดวิดปฏิเสธว่าเป็นซีไอเอ แต่ยอมรับว่ารับเงินจากองค์กรเนดจริง ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงว่า ได้บอกเลิกสัญญานายเดวิด เพราะคณะสาธารณสุขศาสตร์ เห็นว่า ไม่มีความก้าวหน้าในงานที่ได้ตกลงกันไว้ โดยไม่เคยมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดๆ มาพบหรือมากดดันอธิการบดีและคณบดีอนึ่ง ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท บัฟฟาโล่ เบิร์ด โปรดักชั่นส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการรับผลิตสารคดี จัดอีเวนต์ และผลิตสื่อสารรณรงค์ หมวดธุรกิจ กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 973 หมู่ที่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น มี น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ และ นายดลวรรฒ สุนสุข เป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลงบการเงินเข้ามา