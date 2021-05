“เดวิด สเตร็คฟัสส์” ได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปี

วันนี้ (3 พ.ค. 2564) นายสงวน คุ้มรุ่งโรจน์ อดีตนักข่าวประจำสำนักข่าวในไทยและต่างประเทศ ได้โพสต์เฟซบุ๊กรายงานว่า วันนี้ เดวิด สเตร็คฟัสส์ (David Streckfuss)นักวิชาการอิสระชาวอเมริกันวัย 61 ปี ได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปีแล้ว ภายหลังถูกเพ่งเล็งเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเขาจะทำงานที่บัฟฟาโล่ เบิร์ด โปรดักชั่นส์ เป็นบริษัทของ The Isaan Record ในตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศเดวิดเป็นอดีตผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษานานาชาติ (Council of International Educational Exchanges—CIEE) องค์กรที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทย โดยซีไออีอีทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตั้งแต่ปี 1991 ก่อนจะเพิ่งยุติโครงการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปในเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19การเลิกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้ใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของเดวิดสิ้นสุดตามไปด้วย เขาจึงยื่นขอต่ออายุวีซ่าโดยใช้หลักฐานการเป็นพนักงานของบริษัทบัฟฟาโล่ เบิร์ด โปรดักชั่นส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและดูแลเนื้อหาของเดอะอีสานเรคอร์ด (The Isaan Record) สำนักข่าวออนไลน์ที่เดวิดเป็นที่ปรึกษาเดวิด ปักหลักอยู่ภาคอีสานนานกว่าสามทศวรรษ เชี่ยวชาญปัญหาสังคมไทยและอีสาน เจ้าของผลงาน Truth On Trail in Thailandการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไทย (Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, and Lèse-Majesté)พิมพ์จำหน่ายโดย Routledge Press ในปี 2011ภายหลังรัฐประหารโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 22 พฤษภาคม 2014เขาได้วิจารณ์ระบอบอำนาจ คสช ของประยุทธุ์ จันทร์โอชา อย่างเผ็ดร้อนว่า เป็น"การเมืองผิดเพี้ยน (absurd politics)ในประเทศผุพัง" "เปรียบเหมือนการแสดงละครเรื่องประชาธิปไตย โดยมีคณะละครตลกอันธพาลขึ้นมายึดเวทีแล้วทำการแสดงเอง แล้วบังคับให้ผู้ชมนั่งดูการแสดงอันน่าเบื่ออย่างทรมานต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่าเรื่องจะจบตอนไหน"