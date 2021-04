หมอแชร์วิธีทดสอบลุกนั่ง 1 นาที หลังใช้ช่วยชีวิตพี่สาวที่ตรวจผลพบติดโควิดปอดอักเสบภายหลัง

วันนี้ (25 เม.ย.) เฟซบุ๊ก "Somros MD Phonglamai" หรือ นพ.สมรส พงศ์ละไม แพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ออกมาเผยประสบการณ์หลังพี่สาวของคุณหมอที่อยู่บ้านคนละจังหวัดรู้สึกเหนื่อยหอบ มีไข้ต่ำๆ โดยการทดสอบลุกนั่ง sit to stand test เป็นเวลา 1 นาทีโดยระบุข้อความว่า "การทดสอบลุกนั่ง 1 นาที ช่วยชีวิตพี่สาวหมอ เหตุการณ์​เกิดขึ้นหมาดๆ หมอ โดยวีดีโอคอลกับพี่สาวที่อยู่บ้านคนละจังหวัดกัน เค้าบอกว่าเดินไปห้องน้ำก็เหนื่อยแล้ว มีไข้ต่ำๆ หนาวสั่น หายใจไม่เจ็บ แต่เค้าไม่มีที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ ผมก็เลยให้ลูกสาวเค้าช่วยดูแลทำการทดสอบลุกนั่ง sit to stand test เป็นเวลา 1 นาที หลังลุกนั่ง 1 นาที พี่สาวเหนื่อยหอบมาก หน้าตาแบบรูปเลย เค้าพูดไม่ได้ เหนื่อยหอบ แม้ว่าชีพจรจะเต้นไม่เร็วมากแค่ 88 ครั้ง/นาที แต่เหมือนเริ่มมี air hunger หายใจไม่ทันแล้ว ผมบอกรีบไปโรงพยาบาลตอนนี้เลย แล้วเก็บของพร้อมไปอยู่ 14 วัน อาจเป็นหรือไม่เป็นโควิดก็ได้ แต่ x-ray น่าจะมีปอดบวมแล้วแต่ผลตรวจ สดๆ ร้อนๆ พบเป็นโควิด และปอดบวม ตอนนี้ที่บ้านผมวุ่นวายมาก ญาติๆ ผม สัมผัสเสี่ยงสูงหลายคน และมีผู้สูงอายุด้วย ญาติๆผมเสี่ยงหมด โควิดอังกฤษ โหดจริงๆ ไม่รวมโควิดอินเดียกับแอฟริกาที่กำลังจะเข้ามาไทยการทดสอบลุกนั่ง sit to stand test เป็นเวลา 1 นาที มีวิธีการดังนี้1.วัดออกซิเจนปลายนิ้วก่อน ถ้าไม่มีก็จับชีพร 1 นาที2.ลุกนั่งกับเก้าอี้ โดยห้ามเอามือจับตัวเก้าอี้ มีคนคอยดูหน้า พร้อมกันล้มหัวฟาด3.ทำไปเรื่อยๆ 1 นาที เอาเท่าที่เร็วที่สุดที่พอไหว4.วัดออกซิเจน ถ้าตกลงเกิน 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ ชีพจร ถ้าเกิน 120 ครั้งต่อนาที หรือ คนไข้หายใจหอบเหนื่อยมาก พูดเป็นคำไม่ได้ แสดงว่าน่าจะมีปัญหาในปอดแล้วล่ะ ทำให้ออกซิเจนไม่พอทั้งนี้ การลุกนั่ง 1 นาที Sit to stand test แบบใช้จริง แนะนำโดย อ. นิธิพัฒน์ อาจารย์หมอโรคปอดเมื่อวานตอนเช้าและตอนค่ำ ผมได้ใช้เลย ขอบพระคุณ​อาจารย์​มากครับ รายละเอียด ข้อห้ามให้ครบถ้วนดูใน อ่านช้าๆ ประชาชนเข้าใจได้ เช่น ของหมอ ก่อนเริ่ม ออกซิเจน 99% ชีพจร 64 หลังทำ ออกซิเจน 98-99% ชีพจร 88 แสดงว่าปอดน่าจะยังดี แต่ไม่ได้การันตีว่าไม่เป็นโควิดนะ ประชาชนทั่วไป ก็ทดสอบตัวเองได้ คนเป็นโควิดทำได้ คนไม่เป็นก็ทำดี ทำตอนแข็งแรงๆ จะได้เอาไว้เป็นมาตรฐานตัวเอง เอาไว้ช่วยชีวิตตัวเอง ก่อนเป็นปอดบวม แชร์ได้เลย ไม่ต้องขออนุญาต​นะครับ