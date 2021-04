ไอดอล Daisy Daisy-Aster กักตัว 14 วัน หลังมีผู้ติดโควิด-19 ร่วมงานของค่าย

งานเข้าเต็มๆ สำหรับไอดอลวง "เดซี่ เดซี่" (Daisy Daisy) และ "แอสเตอร์" (Aster) เมื่อทางค่าย "เมอร์รี่ โก ซาวด์" (Merry Go Sound) ต้นสังกัด ได้ออกประกาศในวันนี้ (8 เม.ย.) กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เข้าร่วมงาน Merry Go Sound Camping เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ในวันดังกล่าวทางค่ายได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานปูนภายในโครงการเดอะ แจม แฟคทอรี่ ย่าน ถ.เจริญนคร และได้รับแจ้งว่า 1 ในผู้ร่วมงานติดเชื้อและตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วโดยผู้เข้าร่วมงานคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า ไปร่วมงานเวลาประมาณ 14.00 น. ซื้อกาแฟ ขนมเค้ก ออกมานั่งทานภายนอกร้านเพียงลำพัง หลังจากนั้นได้เริ่มต่อแถวเข้างานโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจนถึงโต๊ะลงทะเบียน และขณะที่อยู่ภายในงานได้มีการซื้อเครื่องดื่มและอาหาร 2 ครั้ง โดยได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทำกิจกรรมและชมการแสดง โดยถอดแค่ตอนรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ โดยได้ออกจากงานเวลาประมาณ 20.00 น.ทางบริษัทฯ จึงได้แจ้งกับสมาชิกและผู้มีความเสี่ยงสูง รวมถึงทีมงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มดำเนินการกักตัวทันทีที่ทราบเรื่องจนถึง 17 เม.ย.รวม 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อในลำดับต่อไป ในระหว่างกักตัวหากมีอาการเบื้องต้นที่น่าสงสัยให้พบแพทย์ทันที ทั้งนี้ต้องขออภัยผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ผู้เกี่ยวข้องและทางสถานที่เป็นอย่างยิ่ง หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือความยุ่งยากประการใด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยในสถานการณ์นี้ทั้งนี้มีรายงานว่า งานดังกล่าวได้มีสมาชิกทั้ง 2 วง เข้าร่วม โดยมีการให้สมาชิกและแฟนคลับได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามฐานและมีการแสดงในช่วงท้าย ซึ่งมีการจำหน่ายบัตรเข้างานจำนวน 100 ใบ แบ่งเป็นราคา 1,000 บาท 70 ใบ จะได้รับพินเชกิแบบสุ่มและโปสการ์ด อย่างละใบ และ 2,000 บาท 30 ใบ จะได้รับพินเชกิแบบสุ่ม 1 ใบ โปสการ์ดแบบเลือกสมาชิกเซ็นได้ 1 ใบ สิทธิ์ถ่ายรูปหมู่กับสมาชิกครบทั้ง 5 กลุ่มด้วยโทรศัพท์มือถือ และที่นั่งชมการแสดงด้านหน้าโดยเพจ Merry Go Sound ระบุว่า ผู้ติดเชื้อซื้อบัตรในราคา 1,000 บาท และได้ทำกิจกรรมฐานสีเขียว ซึ่งในฐานดังกล่าวมีรายงานว่า สมาชิกประกอบด้วย "ชาช่า" , "ลูกเกด" , "ไอซ์" , "กัน" และ "ใบหยก" จากวง Aster "ลิซ่า" , "นายน์" , "กุ๊กกิ๊ก" , "ถิงถิง" และ "ไวท์โรส" จาก Daisy Daisy