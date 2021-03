แม่ทัพใหญ่ส่งออก หนุนเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ยุคดิจิทัล วิถีใหม่ สร้างรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (22 มี.ค.) นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล ครั้งที่ 6 หลังประสบความสำเร็จจากการปั้นผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดสากลต่อเนื่องมาถึง 5 ปี เฟ้นหาผู้ประกอบการ OTOP ศักยภาพ ต่อยอดพัฒนาขีดความสามารถ ยกระดับสินค้า ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคในตลาดโลก เพิ่มมิติโอกาสใหม่ๆ ในระดับสากลนายสมเด็จ กล่าวว่า ที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เกือบ 200,000 ราย ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในอันที่จะส่งเสริมและผลักดันด้านการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘ตลาดนำการผลิต’ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย ได้ขานรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยได้จัดให้มีโครงการที่จะพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP ในกลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากชุมชนเชื่อมโยงสู่ตลาดสากล ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในระยะยาวอย่างยั่งยืน“ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เป็นที่น่าภูมิใจว่าผู้ประกอบการหลายท่านที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ OTOP PREMIUM GO INTER ประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับธุรกิจและสินค้าของตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในระดับสากลได้เป็นอย่างดี และแม้ว่าในปี 2563 เราจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แต่เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ ‘ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส’ ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเผชิญกับภาวะวิกฤต โดยเราได้ปรับกลยุทธ์และรูปแบบการจัดกิจกรรมสู่ออนไลน์มากขึ้น และเป็นที่น่ายินดีว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับเรายังคงมุ่งมั่นเรียนรู้ที่จะพัฒนาสินค้าอย่างเต็มที่ หลายท่านได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ในช่วงกิจกรรมของโครงการอีกด้วย” นายสมเด็จ กล่าวเสริมสำหรับในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ปรับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “OTOP Premium Go Inter” ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าที่ผ่านการพัฒนาเชิงลึกเข้าสู่ตลาดออฟไลน์เหมือนที่ผ่านมาแล้ว ในปีนี้กรมยังได้ขยายช่องทางสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมีกำหนดเริ่มเปิดตัวโครงการด้วยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน 4 ภูมิภาคทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ ต่อด้วยการรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจ 40 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึกด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญและกูรูชื่อดังที่จะมาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและได้ประโยชน์จริง พัฒนาสินค้าร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพระดับประเทศซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านแนวโน้มตลาด สินค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ยังจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีจุดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของตนเองในการขยายตลาด วางกลยุทธ์การเข้าสู่ช่องทางตลาดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนายกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดรับกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน พร้อมรับคำสั่งซื้อแลทำการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงโอกาสที่จะได้สัมผัสตลาดจริงผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ สร้างรากฐานที่มั่นคงให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป“ผมเข้าใจดีว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อหลายๆ ธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง การปรับตัวที่รวดเร็วและการพัฒนาตนเองอย่าหยุดนิ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเสมอที่จะสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงแสวงหาช่องทางและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในระดับสากลให้ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง และสำหรับการเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างมุมมองใหม่ๆ ในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ พร้อมทั้งแนวคิดในการพลิกฟื้นธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมาก” นายสมเด็จ กล่าวปิดท้ายผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อผ่านทางไลน์ @OTOP GOINTER, เฟซบุ๊ก OTOP GOINTER หรือ เบอร์ 08 3099 8419, 08 3520 8457สมัครด่วน ถึงวันที่ 25 มี.ค. 64 โครงการ OTOP Premium Go Inter ปีที่ 6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ https://forms.gle/52wXyaCT9tAz24bF6สามารถฟังอบรมอัปเดตข้อมูลการตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ พร้อมสมัครเข้าร่วมการพัฒนาสินค้าเชิงลึกร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพ เลือกจังหวัดที่ท่านต้องการเข้าอบรม ดังนี้ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น วันที่ 29 มี.ค. 2564, โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล จ.นนทบุรี วันที่ 2 เม.ย. 2564, โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 เม.ย. 2564, โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 7 เม.ย. 2564ติดตามโครงการปีก่อนได้ที่https://www.facebook.com/otopgointer/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม(phone) : 08 3099 8419, 08 3520 8457 (line) : @otopgointer (มีเครื่องหมาย @ ด้วย)