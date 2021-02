“รสนา” เชิญชวนปลูกฟ้าทะลายโจร ทะลายโควิด-19 ด้วยการสร้างสังคมพึ่งตนเองและการแบ่งปัน

วันที่ 7 ก.พ. 2564 น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. กทม. ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ... ฟ้าทะลายโจร ทะลายโควิด-19 มาช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันหลังจากที่ดิฉันซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิสุขภาพไทย ประกาศว่า มีโครงการแจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถพึ่งตัวเองในการดูแลรักษาตัวเองหากเกิดอาการเป็นไข้ ไอ หวัด เจ็บคอในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ โดยขอให้ผู้ประสงค์จะได้เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไปปลูก กรุณาส่งซองจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ติดแสตมป์ 5 บาท ส่งมาที่ดิฉัน เพื่อจัดส่งเมล็ดฟ้าทะลายโจรกลับไปให้ท่านได้มีจดหมายขอเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเข้ามาเรื่อยๆ ที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจ คือ มีหลายท่านส่งแสตมป์เพิ่มมาให้ 40 ดวงบ้าง 20 ดวงบ้าง บางท่านส่งเงินใส่ซองมาให้ พร้อมแนบข้อความว่า ส่งแสตมป์มาเผื่อให้บางท่านที่อาจจะลืมติดแสตมป์มาให้สังคมไทยยังเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน และคิดถึงผู้อื่น แสตมป์ที่ท่านส่งมาเผื่อให้ผู้อื่นนั้น ก็ไม่ต่างจากกิจกรรมเรื่องตู้ปันสุขหรือปันกันอิ่ม นับตั้งแต่ช่วงที่โควิด-19 ระบาดเมื่อปีที่แล้ว เราได้เห็นความมีน้ำใจ การแบ่งปันอาหาร น้ำ ของแห้งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และยังมีกรณีที่คนฝากเงินไว้ที่ร้านอาหารริมทาง เผื่อคนลำบากจะได้มากินอาหารฟรี หรือในต่างประเทศก็มีการฝากเงินไว้ที่ร้านกาแฟ เผื่อคนจนที่อยากกินกาแฟแต่ไม่มีเงินจ่าย เป็นต้นมีบางท่านเขียนมาถึงดิฉันให้เพิ่มช่องทางเป็นการโอนเงินค่าจัดส่งให้ เพราะไม่สะดวกไปหาซื้อซอง แสตมป์ส่งมาเอง บางท่านอยู่ต่างประเทศ อยากส่งเมล็ดพันธุ์ให้คุณแม่ในต่างจังหวัดปลูก ไม่สามารถส่งซองและแสตมป์มาได้ การแบ่งปันนี้ได้ช่วยให้คนที่อยากได้รับเมล็ดพันธุ์สามารถได้รับได้ทุกท่านสังคมแห่งการพึ่งตนเอง และการแบ่งปันนี้คือคุณลักษณะที่แท้จริงของสังคมไทยมาแต่เดิมที่เราควรช่วยกันรักษาให้คงอยู่เพื่อเกื้อกูลสังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นใจดิฉันยินดีที่ฟ้าทะลายโจรมีส่วนในการดึงศักยภาพและคุณลักษณะที่ดีของสังคมไทยให้เกิดขึ้นแม้เริ่มต้นจะเป็นจุดเล็กๆ เหมือนเมล็ดพันธุ์ของฟ้าทะลายโจร แต่มีโอกาสขยายต่อไปได้ เพราะวิกฤตโควิด-19 จะยังคงอยู่กับชาวโลกไปอีกนานเท่าไรไม่มีใครตอบได้ฟ้าทะลายโจรอาจเป็นยาสำคัญที่ช่วยทะลายโควิด-19 และอาการที่คล้ายคลึงกับโควิด-19 ได้ เพราะจากงานวิจัยจำนวนมากพบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถสู้ไวรัสในระบบทางเดินหายใจดังนี้1) ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจด้วย 4 กลไก ได้แก่ การป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ การลดการแบ่งตัวของไวรัสเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้ว การเพิ่มภูมิคุ้มกัน และลดการอักเสบที่ปอด ซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง2) มีงานวิจัยในมนุษย์ว่าฟ้าทะลายโจรสามารถบรรเทาอาการหวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ผลดี จึงถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้วยข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการหวัด3) งานวิจัย Andrographis paniculata (Chuan Xin Lian) for symtomatic relief of acute respiratory tract infections in adults and children : A systematic review and meta-analysis ที่ตีพิมพ์ในปี 2017 (2560) ที่รวบรวมงานวิจัยขอฟ้าทะลายโจรทั้งชนิดเดี่ยวและชนิดตำรับ พบว่า มีการวิจัยในคน ประสบความสำเร็จทั้งการรักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไซนัสอักเสบ รวมทั้งโรคปอดบวม (การวิจัยปอดบวมมี 1 ชิ้น)เมื่อประเมินจากหลักฐานทางวิชาการ และความจำเป็นทางการแพทย์ อาจนำฟ้าทะลายโจรมาใช้ร่วมกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19อย่างไรก็ดี การทดลองวิจัยใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด-19 ยังมีการใช้ต่อเนื่องในปัจจุบันกว่า 100 คนแล้ว ซึ่งต้องรอผลสรุปถึงผลการรักษาต่อไปแต่สำหรับประชาชนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรไปปลูกใช้เองในครัวเรือน สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนี้1) การเก็บมาใช้ เมื่อฟ้าทะลายโจรมีอายุประมาณ 3 เดือน หรือ 90 วันขึ้นไป จะเริ่มออกดอก ควรเก็บในช่วงเริ่มออกดอกจะได้ใบที่มีเนื้อยามากที่สุด มีฤทธิ์ดีที่สุด สามารถเก็บโดยตัดทั้งต้นนับจากส่วนที่สูงจากพื้นดินประมาณ 10 ซม. นำมาตากแดดให้แห้ง ไม่ควรโดนแดดจัดจะทำให้สีเขียวของใบซีดจางไป ยาแห้งเก็บไว้ใช้ได้ 1 ปี2) วิธีใช้และขนาดที่ใช้2.1) ยาชง นำใบสดหรือแห้งประมาณ 5-7 ใบ (ใบสดจะดีกว่า) เติมน้ำเดือดจนเกือบเต็มแก้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง หรือพอยาอุ่นก็รินเอาน้ำกิน กินครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร2.2 ) ยาต้ม ใช้ฟ้าทะลายโจรทั้งต้นทั้งใบ 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 3-4 แก้ว ให้เดือดนาน 10-15 นาที ถ้าต้มให้เดือดไม่นานพอ ยาจะมีกลิ่นเหม็นเขียว กินยาก ควรกินในขณะที่น้ำยาอุ่น กินยาแล้วอาจหาของเปรี้ยวหรือเค็มกินกลบรสขมได้ กินครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3-4 ครั้งก่อนหรือหลังอาหาร2.3) ยาเม็ด มีวิธีทำดังนี้ เด็ดใบสดล้างให้สะอาด ตากแดด 1-2 วัน จนใบแห้งกรอบ สีเขียวเข้ม บดเป็นผงให้ละเอียด ปั้นกับน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลือง ผึ่งลมให้แห้ง ถ้าปั้นกินขณะยังเปียกอยู่ จะขมมาก กินครั้งละ 5-10 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร2.4) ยาแคปซูล เอาผงยาที่บดแล้วมาใส่แคปซูล แคปซูลขนาดเบอร์ 2 กินครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารข้อห้ามใช้และข้อควรระวังห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในหญิงมีครรภ์และระหว่างให้นมบุตรฟ้าทะลายโจรไม่กับเหมาะคนที่มีอาการท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ค่อยย่อย มีลมในท้อง เพราะฟ้าทะลายโจรเป็นยาเย็นจัด จะทำให้อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อยเพิ่มมากขึ้น คนที่ความดันต่ำก็ไม่ควรใช้ เพราะฟ้าทะลายโจรลดความดันจะทำให้หน้ามืดวิงเวียนได้ หากจะใช้ควรลดปริมาณยาลงครึ่งหนึ่งจากที่คนปกติใช้ แต่ถ้าใช้ยานี้และมีอาการไม่พึงประสงค์ เมื่อหยุดยา อาการจะหายไปเองฟ้าทะลายโจรให้ผลดีและออกฤทธิ์เร็วที่สุดในการแก้ไข้หวัด ถ้าเริ่มรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว ทำท่าจะเป็นไข้ รีบกินฟ้าทะลายโจรจะได้ผลดีที่สุดเมื่อดิฉันมีอาการเริ่มเป็นหวัด เจ็บคอ วันแรกดิฉันกินฟ้าทะลายโจรแบบเม็ดลูกกลอนทุก 2 ชั่วโมง ครั้งละ 8 เม็ด ภายในเวลา 1 วัน 1 คืน อาการก็ดีขึ้น จากนั้นดิฉันก็ลดจำนวนยาลงเหลือครั้งละ 5 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง เพียง 3 วัน ก็หายดี หยุดยาได้เลยขอให้เพื่อนมิตรที่ได้เมล็ดฟ้าทะลายโจรแล้ว ช่วยกันปลูกและทำยาใช้เอง ซึ่งจะได้ผลดีที่สุด เพราะเราจะได้ยาที่มีสรรพคุณดีที่สุด ในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างปลอดภัยโดยถ้วนหน้ากัน