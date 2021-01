สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ 27 ธ.ค.2563-2 ม.ค.2564

1.ศบค. เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็น 28 จังหวัด เตรียมยกระดับคุมเข้มโควิด จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ อาจถึงขั้นเคอร์ฟิวบางพื้นที่!





3."ในหลวง-พระราชินี" พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย ให้ร่วมมือร่วมใจพาประเทศผ่านพ้นวิกฤต!

4.สื่อทำเนียบฯ ตั้งฉายานายกฯ “ตู่ไม่รู้ล้ม” ด้านสื่อรัฐสภาให้ฉายา “สภาปรสิต-ปลวกจมปลัก” ขณะที่ดาวเด่น “สุทิน” ดาวดับ “วิสาร”!

5.อธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งความเอาผิด “แม่ธนาธร” รุกป่าสงวนราชบุรีกว่า 3 พันไร่ ดำเนินคดี จนท.รัฐด้วยออกเอกสารสิทธิมิชอบ!

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในไทยยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (2 ม.ค.) ว่าสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพรับจ้าง ที่ จ.ชลบุรี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน มีประวัติเสี่ยงไปร่วมเล่นการพนันใน อ.บางละมุง ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 7,379 ราย ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 3,016 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 64 รายในจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ 214 ราย ถูกตรวจพบเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 182 คนจากการค้นคัดกรองหาเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว 32 ราย โดยในกลุ่มถูกตรวจพบเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนั้น ผ่านการสอบสวนโรคแล้ว 28 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 154 รายในกลุ่มผู้ติดเชื้อทีผ่านการสอบสวนโรคแล้วนั้น พบว่าเป็นผู้มีประวัติเชื่อมโยงคลัสเตอร์สมุทรสาคร 3 ราย อยู่ในกรุงเทพฯ ชัยนาท และราชบุรี จังหวัดละ 1 รายส่วนผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรอยืนยันการสอบสวนโรค 154 รายนั้นส่วนผู้ติดเชื้อที่ถูกตรวจพบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 32 ราย อยู่ในจังหวัดสุมทรสาคร 30 ราย ทั้งหมดรอการสอบสวนโรค ปทุมธานี 1 ราย และตาก 1 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมา จำนวนจังหวัดที่พบการติดเชื้อยังอยู่ที่ 53 จังหวัดนพ.ทวีศิลป์ เผยด้วยว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC) วันนี้ (2 ม.ค.) มีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่า ผู้ติดเชื้อหลายคน ทราบว่า ตนเองไปจุดเสี่ยง แต่ไม่กักตัว ไม่แยกตัวจากผู้อื่น ไม่เข้ารับการรักษา และยังคงมีการลักลอบเล่นการพนัน-มั่วสุม จำนวนผู้ติดเชื้อและมีอาการเพิ่มขึ้น ประชาชนบางส่วนขาดความระมัดระวังในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับการแบ่งพื้นที่จะเป็น พี้นที่ควบคุมสูงสุด (โซนสีแดง) 28 จังหวัด ได้แก่พื้นที่ควบคุม (โซนสีส้ม) 11 จังหวัด ได้แก่และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง) ได้แก่ 38 จังหวัดที่เหลือทั้งนี้ จะมีมาตรการที่กําหนดให้ดําเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ขั้นที่ 1 คือ, ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก, ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด, สถานการศึกษาหยุดการเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์, ให้มีการทํางานแบบ Work from Home ทั่วทั้งพื้นที่ที่ ศบค.กําหนด, มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด, เร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ.หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะดำเนินการ ขั้นที่ 2 คือ, เพิ่มความเข้มข้นในการเร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย, งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก, เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด, สถานศึกษายังคงหยุดการเรียนการสอนเว้นกิจกรรมที่มีความจําเป็น, เร่งรัดและเพิ่มการทํางานแบบ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ, เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่เสี่ยง, กิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง, กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง,โดยระเวลาที่จะดำเนินการ จะเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี / ผอ.ศบค.เห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการฯ ในกรอบเงื่อนไข ที่ ศบค.กําหนดนพ.ทวีศิลป์ เผยว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในไทยยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขยายวงกว้างหลายจังหวัดมากขึ้น ไม่ใช่แค่ตลาดกุ้งสมุทรสาคร แต่เชื่อมโยงจากบ่อนการพนันใน จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี กระทั่งล่าสุด เชื่อมโยงจากสถานบันเทิงและร้านอาหารใน กทม. โดยเมื่อวันที่ 1 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจำนวน 279 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย โดยรายแรกเป็นชายไทยอายุ 44 ปี อยู่ใน กทม. ส่วนรายที่ 2 เป็นชายอายุ 70 ปี อยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตากส่งผลให้ภาครัฐต้องยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 ม.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยว่า จะมีการขอความร่วมมือจากทางจังหวัด โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรับคำสั่งจากทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปสื่อสารกับจังหวัดให้ดำเนินการมาตรการเข้มในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ขอให้มีการปิดสถานบันเทิง ส่วนร้านอาหาร ขอให้เป็นการซื้ออาหารแล้วนำกลับไปรับประทานที่บ้าน เนื่องจากสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งพบปะกัน ทำให้มีละอองฝอยน้ำลาย เกิดการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นต้องลดการพบปะกันให้มากที่สุดนอกจากนี้ ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ในทุกจังหวัดทั้งนี้ วันเดียวกัน (1 ม.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในบางเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้1.ประกอบด้วย2.สวนน้ำ สวนสนุก 3.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสําหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 4.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด 5.สถานที่เล่นเกม 6.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต14.สนามแข่งขันทุกประเภท 15.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ ทํานองเดียวกัน 16.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน17.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง 18.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน22.สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย 23.ถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 24.สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ 25.อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนมาก เว้นแต่เป็นการดําเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์2.ประกอบด้วย 1.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ 3.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 4.ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 5.ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ํา และตลาดนัด 6.ร้านค้าปลีก,ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่8.สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)9.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านทําเล็บ 10.สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 11.สนามกีฬา 12.สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 13.สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 14.สถานที่หรือสนามออกกําลังกายในร่ม 15.สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม 16.สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ 17.สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง3.ประกอบด้วย 1.บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 3.อํานวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรและจํากัด จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 4.จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5.จัดให้มีการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทํากิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทํากิจกรรมด้วย 6.ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน ที่ทางราชการกําหนดและอาจมีความผิดตาม มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 1 ม.ค.2564ทั้งนี้ ในบรรดาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ มีรวมอยู่ด้วย โดยได้รับการตรวจและยืนยันผลเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ศิริราช ขณะที่ภรรยาผู้ว่าฯ สมุทรสาคร การตรวจรอบแรกให้ผลเป็นลบ แต่เมื่อตรวจรอบสอง ผลเป็นบวก พบติดโควิด-19 เช่นกันเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรฯ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย วปร และตราพระนามาภิไธย สทเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ชุดไทย ที่ทรงฉายในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ระบุพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่าพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ได้ตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรี ดังนี้ รัฐบาลได้รับฉายาเปรียบเปรยการทำงานของรัฐบาล ที่ต้องกอบกู้วิกฤตจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กู้ชีวิตคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัย แม้จะยังไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ แต่ก็ยังดีกว่าหลายประเทศ แม้จะไม่ถึงขั้น very good ก็ตาม ขณะเดียวกัน ผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐบาลต้องกู้เงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ มาบรรเทาปัญหาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฉายาเป็นการล้อคำ “โด่ไม่รู้ล้ม” ชื่อยาดองชนิดหนึ่ง สรรพคุณคึกคัก กระปี้กระเปร่า ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สะท้อนถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ว่าจะประสบปัญหา อุปสรรคการเมือง หรือชุมนุมขับไล่ถาโถม ก็ยังยืนหยัดฝ่าฟันอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ฉายาล้อจากคำว่า บานไม่รู้โรย ด้วยภาพลักษณ์ของพี่ใหญ่ 3 ป. ในวัย 75 ปี ยังคงทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีเคียงข้างน้องๆ ได้ แถมยังแผ่บารมีควบเก้าอี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล เหมือนกับดอกไม้ แม้จะบานนานมากแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้โรยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฉายาเป็นการยกคุณสมบัติเด่นของนายวิษณุที่สามารถหาทางออก ปัญหาหนักอกของคนในรัฐบาลโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ และมักถูกวิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือของรัฐบาล เปรียบได้กับผลิตภัณฑ์ซักฟอกขาวยี่ห้อดัง ที่สามารถล้างคราบสกปรก ให้ขาวสะอาดหมดจดได้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ฉายาด้วยชื่อ อนุทิน ซึ่งพ้องกับสาระเหย ที่มีทั้งคุณและโทษ อาจทำลายระบบประสาท กระทบกระเทือนความรู้สึกนึกคิด คล้ายพฤติกรรมการใช้คำพูดที่ขาดความยั้งคิด ส่งผลลบต่อตัวเอง และรัฐบาล จนเกิดกระแสต่อต้านหลายครั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ฉายาสะท้อนการทำงานที่เห็นได้บ่อยครั้งว่า มักไม่ตรงต่อเวลา เข้าร่วมประชุมสายสม่ำเสมอ ส่วนในแง่การทำงานมักนิ่งเงียบเมื่อมีประเด็นที่ส่งผลลบต่อตนเองและพรรคประชาธิปัตย์ แต่หากเป็นเรื่องที่เป็นผลดีต่อคะแนนนิยม ก็จะรีบเคลมผลงานดังกล่าวทันทีสำหรับวาทะแห่งปี คือซึ่งเป็นคำกล่าวของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ตอบข้อสักถามสื่อมวลชน พร้อมกับบรรดาคณะรัฐมนตรีที่ยืนเรียงหน้าประกาศความเหนียวแน่น เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งด้านผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้ตั้งฉายาของรัฐสภาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. โดยสภาผู้แทนราษฎร ได้ฉายาซึ่งมี ส.ส.ที่ทำงานดุจปลวก ที่ทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองด้วยการใช้สภาเป็นเครื่องมือเพื่อชิงอำนาจและทำลายล้างฝั่งตรงข้ามขณะที่วุฒิสภา ได้ฉายาคือมีสภาพไม่ต่างจากปรสิตที่อาศัยอยู่ในรัฐสภา นอกจากไม่มีผลงานที่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนปรสิตแล้ว ยังนำมาซึ่งพิษภัยแก่การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้วย โดยเฉพาะการพยายามใช้เงื่อนไขในรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างเพื่อชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้าน "ชวน หลีกภัย" ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ฉายาเพราะไม่สามารถกวดขันวินัยของ ส.ส.ที่หย่อนยานได้ เช่น การให้ ส.ส.สวมหน้ากากในห้องประชุมสภา และเหตุการณ์สภาล่มขณะที่ "พรเพชร วิชิตชลชัย" ประธานวุฒิสภา ได้ฉายาเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ กลายเป็นหัวหลักหัวตอที่สมาชิกรัฐสภาไม่ค่อยให้ความยำเกรงด้าน "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ฉายา "สุทิน คลังแสง?" เนื่องจากบทบาทการเป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ ของ "สมพงษ์" ไม่ได้โดดเด่นสมกับตำแหน่ง กลับเป็น 'สุทิน คลังแสง' ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นกว่าสำหรับดาวเด่นแห่งปี คือเพราะหลายครั้งที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องสำคัญ และ ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นไปไกล สุทินทำให้กลับเข้ารูปเข้ารอยด้วยการอภิปรายสรุปประเด็นส่วนดาวดับแห่งปี คือส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ซึ่งตอนแรกมีข้อเสนอว่า ควรให้ "มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมงคลกิตติ์แสดงจุดยืนทางการเมืองที่กลับไปกลับมา แต่สุดท้าย สื่อมวลชนรัฐสภาเห็นว่า ควรให้ตำแหน่งดาวดับเพียงคนเดียว จึงเป็นของ "วิสาร เตชะธีราวัฒน์" จากเหตุการณ์ใช้มีดปอกผลไม้กรีดแขนกลางที่ประชุมสภาสำหรับคู่กัดแห่งปี คือที่เกือบได้เห็นการวางมวยกลางสภา จากกรณีที่ "มงคลกิตติ์" เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง เพราะไม่สามารถควบคุมความสงบได้ ต่อมา "สิระ" ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ แถลงตอบโต้ว่า "การออกมาเรียกร้องเช่นนี้ต้องการผลประโยชน์อะไรหรือไม่ หรือเงินหมด..." ก่อนเหตุการณ์หวิดบานปลาย สุดท้าย 'ชวน หลีกภัย' ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปรามทั้งสองฝ่ายส่วนเหตุการณ์แห่งปี คือเนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนและคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญบริเวณหน้ารัฐสภา และเกิดการปะทะกันเป็นระยะ ขณะที่ตำรวจใช้น้ำผสมสารเคมีควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรสำหรับวาทะแห่งปี คือจากกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงระหว่างถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนเองมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งจากกรณีเคยถูกจับกุมหรือไม่เมื่อวันที่ 27 ก.พ. โดยยืนยันว่า "สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ อ้างว่าเป็นเฮโรอีน 3.2 กิโลกรัม มันคือแป้ง"ส่วนคนดีศรีสภา สื่อมวลชนรัฐสภาได้ยกเลิกตำแหน่งนี้อย่างถาวร เพราะไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนใดเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. และคณะพนักงานสอบสวนนายอดิศร กล่าวว่า สืบเนื่องจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้แจ้งร้องทุกข์ให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินจำนวน 77 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษของนางสมพรหลังรับเรื่องร้องทุกข์ ทางกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบโดยใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบที่ดินที่เกี่ยวข้องจำนวน 77 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษและไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดำเนินงาน จึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ และแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวร หมายเลขที่ 85 (ปี 2512)นายอดิศร กล่าวอีกว่า ในส่วนของที่ดิน น.ส.3 ก.ทั้ง 55 ฉบับ มีการออกโดยไม่มีหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เป็นการเดินสำรวจออกเมื่อปี 2521 ก่อนประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2527ทั้งนี้ แปลงที่ดินดังกล่าวเป็นเอกสาร น.ส.2 ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน และมีตัวแทนของนางสมพร ได้ออกมาร่วมตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย มีการยอมรับการครอบครองและแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้านนายอดิศรกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่าโดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 90 ไร่ ในช่วงปี 2553-2556 ในส่วนเอกสารโฉนดที่ดิน 1 แปลง และ น.ส.3 อีก 14 ฉบับ ต้องขยายผลตรวจสอบ อย่างไรก็ตามด้าน พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ รอง ผบก.ปทส. กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ก่อนดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน ในส่วนคดีรุกพื้นที่ป่าของ น.ส.ปารีณา ว่า ขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินการเช่นเดียวกับคดีของนายทวี ไกรคุปต์ บิดา น.ส.ปารีณา ก็พบว่า เอกสารสิทธินั้นมีบางจุดที่ครอบครองโดยชอบธรรม เจ้าหน้าที่จะตัดส่วนนี้ออก ไม่ดำเนินคดี แต่จุดที่ทับซ้อนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งสองคดีนี้จะมีความชัดเจนหลังปีใหม่ และ