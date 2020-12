ตำรวจล้อมรถคุมตัว “โตโต้-กลุ่มวีโว่” ไป สน.ชนะสงคราม หลังเปิดแผงขายกุ้งที่สนามหลวง

3 2 1~ Welcome New Year 2021 🎉✨

พลาดไม่ได้แล้ว มาร่วมส่งท้ายปีเก่า...Posted by We Volunteer on Wednesday, December 30, 2020

จากกรณีที่ กลุ่มการ์ดอาสา We Volunteer หรือ วีโว่ ประกาศจัดงานเผากุ้ง เคานต์ดาวน์ 2021 ในเวลา 18.00 น. โดยยังไม่ระบุสถานที่อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลล่าสุด วันนี้ (31 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. มีการประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ We Volunteer ว่า จองด่วนนนนนน กุ้งก้ามกรามมาแล้วแบบเบิ้มๆ บริการพรีออเดอร์ส่งถึงหน้าบ้านของท่านทั้งแบบ กุ้งสด & กุ้งเผา เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด ในแชตเพจ We Volunteer เท่านั้น **บริการจัดส่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-321-3325ต่อมาเมื่อเวลา 11.20 น. ที่ท้องสนามหลวง กลุ่มวีโว่ ได้เผยแพร่ภาพสดผ่านทางเฟซบุ๊ก We Volunteer โดยกลุ่มวีโว่ พร้อมด้วย เกษตรกรฟาร์มกุ้ง จ.นครปฐม กำลังเตรียมกุ้งเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมโล่ และกระบอง เข้ามาปิดล้อม ราว 1 กองร้อยโดยระบุว่า บริเวณท้องสนามหลวงไม่อนุญาตให้ตั้งเต็นท์เพื่อทำการใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะทำการรื้อเต็นท์ แต่กลุ่มวีโว่ไม่ยินยอม จึงเกิดความชุลมุนชั่วขณะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังเพิ่มนายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ หัวหน้าการ์ดกลุ่มวีโว่ กล่าวว่า วีโว่ เดินทางมาตั้งเต็นท์เพื่อขายกุ้งที่สนามหลวง ตอนนี้เราไม่ทราบว่าเหตุใด เราพาพี่น้องนครปฐม รถกุ้งหลายคันที่จะนำมาจำหน่ายที่ท้องสนานหลวง ตำรวจก็ไม่ยอมให้ขาย ทั้งที่เราบอกจะขายส่งที่บ้านให้ ตอนนี้เอาตำรวจมาปราบมาทำร้ายเรา ฝั่งนั้นมีกระบอง มีโล่ต่อมา เวลา 11.35 น. นายปิยรัฐ ประกาศผ่านกระบะรถโมบายสีแดง ว่า เรายังไม่ได้ทำอะไร คุณควรจะให้พื้นที่เขาขาย เขาเดือดร้อน ตอนนี้ประตูสนามหลวงเราปิดไว้แล้ว ตำรวจอีก 1 กองร้อย พยายามมายึดสนามหลวง เราได้ปิดสนามหลวงไว้แล้ว ด้วยทีมการ์ดวีโว่ของเรา เราแค่จะเปิดขายกุ้งออนไลน์ ให้พี่น้องได้ช่วยกันซื้อขอให้ประชาชนมาที่นี่ให้มากที่สุด ที่ติดตามที่บ้านให้เดินทางมาก บัดนี้ท่านล้อมเรา เราก็จะล้อมท่าน ถ้าพวกท่านไม่ออกภายใน 10 นาทีนี้ ท่านจะไม่ได้ออกจากที่นี่ ประชาชนจะล้อมท่าน ประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนผ่านทางออนไลน์ ห้ามตำรวจแม้แต่นายเดียวออกจากท้องสนามหลวง ให้ประชาชนมาตอนนี้เราจะให้สั่งทางออนไลน์ไม่ต้องมา เมื่อตำรวจทำเช่นนี้ ก็ขอให้มาเป็นสักขีพยานว่า คุยไม่รู้เรื่อง พูดไม่ได้ รถ 6 คันนี้ มูลค่า 8 แสนบาท ผมจ่ายเงินสดให้พี่น้องที่มาขายกุ้ง แล้ววีโว่จะขายต่อ เราควักเงินสด 8 แสน เราจำหน่ายกุ้งให้พี่น้องในราคาไม่แพง เราใช้งบประมาณ 8 แสนบาท เพื่อเหมากุ้งจากนครปฐม มาขายสนามหลวง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร วันนี้ตำรวจไม่ให้เราขาย ทั้งยังล้อมเรา ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนมาที่สนามหลวงเวลานี้ ห้ามให้ตำรวจออกจากสนามหลวงแม้แต่นายเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังเพิ่มจากหลาย สน. มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 20 คัน รุดเข้ามาในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังทั้งสองฝั่งของท้องสนามหลวงนายปิยรัฐ กล่าวว่า เราจะไม่หยุด เวลานี้ตำรวจมากกว่า 1-2 กองร้อย มากักเราที่ท้องสนามหลวง ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะสมบัติของชาติ เราตั้งใจมาจำหน่ายกุ้ง ประมาณ 6 คันรถกระบะ จะเป็นตัวกลางขายให้ทางออนไลน์ บัดนี้ ท่านตำรวจเข้ามา ถ้าเขาจับเรา วีโว่ที่อยู่ข้างนอกไม่เข้ามา เคานต์ดาวน์ถนนไหนที่เขาไป ให้ปิดกั้นทุกเว้นทาง เขาอยากจับ ให้จับ แต่เราไม่ให้ออก เราเหมามา 8 แสน จะขายให้หมด นี่คือสัญญาของวีโว่ ผมเชื่อว่าพี่น้องช่วยกันบริจาคได้ เพื่อชดใช้ค่ากุ้ง ตำรวจจะเข้าจับกุมผม ถ้าพี่น้องได้ยิน ผมจะให้เขาจับผม และพี่น้องวีโว และให้พี่น้องช่วยดูแลด้วย ผมจะไม่ออกจากที่นี่ ถ้าจับก็จับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการล้อมรถเครื่องเสียง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า บีบเข้ามา โดยทางกลุ่มตอบกลับว่า เว้นระยะก็ได้ มาตรการโควิด พี่รู้จักเปล่าต่อมา นายปิยรัฐ กล่าวว่า พี่น้องเกษตรกรรออยู่ จะไปใช้หนี้ ที่ลงทุนในการใช้กุ้ง แทนที่จะเป็นหน้าที่รัฐบาลในการหาที่จำหน่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็อาสาที่จะทำให้ หรือว่าเกินหน้าเกินตา ยืนยันที่จะเคานต์ดาวน์ ที่นี่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอให้คนที่ไม่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชน ออกจากพื้นที่และได้นำตัวโตโต้ และกลุ่มวีโว่ ไปยังสน.ชนะสงคราม และ ปิดประตูสนามหลวงก่อนห้านี้ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เปิดเผยว่า กรณีเพจ “โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarath Chongthep” ได้มีการโพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนให้ไปรวมตัวชุมนุมกันจัดกิจกรรมเผากุ้งขาย จำหน่ายกุ้งสด อันเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) นั้น โดยที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)การกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม มั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งล่าสุดในวันนี้ยังได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการห้ามการชุมนุม-มั่วสุม-ทำกิจกรรมแออัด เสี่ยงแพร่เชื้อ โควิด-19 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป"สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสุขภาพพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือไม่ให้ไปรวมตัวชุมนุมกันในทุกพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงได้อย่างเร็วที่สุด พี่น้องประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข"โฆษก ตร.ระบุ