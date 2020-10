สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนปล่อยของค่ำคืนวันปล่อยผีจัดปาร์ตี้ฮัลโลวีนระเบิดความมันส์ อัดแน่นกิจกรรมสุดสะพรึงตะลึงทั่วสยาม 31 ต.ค.นี้

เริ่มที่ สยามเซ็นเตอร์ เนรมิตกิจกรรม “สยอง@สยาม” ในงาน Siam Center Black Weekend ชวนมาประชันไอเดียขนลุกมีสไตล์ด้วยกิจกรรมที่มีให้ร่วมสนุกตลอดวัน พร้อมปลุกอินเนอร์ความสวยสะพรึงกับบริการแต่งหน้าฟรี ในลุค Sexy Clown ลุ้นรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท ฟรี!! เมื่อแชร์รูปพร้อมติด แฮชแท็ก #สยอง@สยาม #SiamCenterBlackWeekend ณ เอเทรี่ยม 1 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์พิเศษ!! Black Weekend Free Bar เตรียมเสิร์ฟป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม ฟรี!! พร้อมตื่นตากับ Trick and Treat ที่ชวนทุกคนมาดื่มด่ำบรรยากาศ GALA GHOST กาล่าแบบผีผีตลอดทั้งวันไปกับขบวน Troop ในแบบฉบับผี Sexy Clown ที่จะมามอบส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากร้านค้าชื่อดังมากมายต่อด้วย สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนคุณมา “Come Play With Us” ฉลองปาร์ตี้ฮาโลวีนในงาน “Siam Discovery Full Moon Halloween Party” สัมผัสประสบการณ์สนุกสุดหลอนไปกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากร้าน “ลอฟท์” ไลฟ์สไตล์ช็อปชื่อดังจากญี่ปุ่น ชวนช้อปพร็อพแต่งตัวเพื่อไปปาร์ตี้ เซอร์ไพรส์กับโปรสุดพิเศษ ช้อปครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นส่วนลดสูงสุด 200 บาท และเฉพาะในค่ำคืน ฮาโลวีนวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้ ลุ้นรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท พร้อมสนุกกับ “Loft Halloween Party” พบกิจกรรมพาเหรดจากเหล่าคอสเพลย์ชื่อดังที่มาโชว์ตัวในลุคผีญี่ปุ่นสร้างสีสันบรรยากาศให้สยองยิ่งขึ้น ระทึกใจต่อกับ Full moon Halloween Dance Contest การประกวดแต่งกายเลียนแบบผีและมาโชว์สเต็ปแด๊นซ์สุดมันส์ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทจากลอฟท์ ณ Co-Creation Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่พลาดไม่ได้!! Halloween Food Truck Fest ขบวนเมนูฮาโลวีนสุดว้าวที่พร้อมเสิร์ฟความหลอนจานอร่อยหลากสไตล์ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อเทศกาลฮาโลวีนปีนี้โดยเฉพาะจากร้านฟู้ดทรัคฮิพๆ พร้อมให้คุณได้คอมพลีทประสบการณ์ความสะพรึงเต็มรูปแบบ พิเศษ! เพียงช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รับฟรี! อาหารหรือเครื่องดื่มจาก Halloween Food Truck Fest และสำหรับผู้ที่มาในลุคฮาโลวีน รับทันที! ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 50% ณ ลาน Discovery Plaza ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมด้วยด้วยเมนูอาหารเครื่องดื่มมากมายจากร้านดัง อาทิ Haru Kappo ที่นอกจากจะมีเมนูอาหารเครื่องดื่มพร้อมการตกแต่งแบบฮาโลวีน 2020 แล้วยังมีซุ้มถ่ายรูปสุดคูลเพิ่มความหลอนอย่างมีสไตล์อีกด้วยTrick and Treat !! ปล่อยผีแบบล้ำๆไปกับปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดมันส์อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมความสนุกท่ามกลางบรรยากาศสุดหวีดเต็มพื้นที่ พร้อมด้วยกิจกรรมแบบผีผีอีกมากมายตลอดเทศกาลฮาโลวีนนี้ ณ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: siamcenter และ Facebook: siamdiscovery