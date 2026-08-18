อย่ารอให้ถึงวันใช้สิทธิ! ผ่านเกณฑ์บัตรคนจน ยืนยันตัวตนภายใน 30 ก.ย.69

ใครผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 30 กันยายน 2569 เพื่อให้เริ่มใช้สิทธิได้ทันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569
กระทรวงการคลัง ย้ำไทม์ไลน์การยืนยันตัวตน (e-KYC) สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ต้อง e-KYCให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ดำเนินการได้ทางแอปฯ เป๋าตัง และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM
หลังยืนยันตัวตนแล้ว อย่าลืมเช็กอีกครั้งในวันถัดไป! ตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์โครงการ https://welfare.mof.go.th ,https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เพื่อให้มั่นใจว่าการยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้สิทธิ โดยสามารถยืนยันตัวตน (e-KYC) ได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570 ย้ำทำให้เสร็จวันนี้ เพื่อไม่พลาดสิทธิที่ควรได้รับ