กัลฟ์ ผนึกภาครัฐ ร่วมยกระดับความร่วมมือ ลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) สานต่อความมุ่งมั่นด้านการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าแก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม และควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน และฝุ่นPM2.5 เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (CLEAR Sky Strategy) ของภาครัฐ
ในโอกาสนี้ นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนด้านกลยุทธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้แทนภาคเอกชนในการส่งมอบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจป้องกันและดับไฟป่า โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ตาว ไนง์ อู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
การสนับสนุนอุปกรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ GULF ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และย้ำจุดยืนในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาระดับชาติและระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน