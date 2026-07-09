ผวา! ปทุมธานีพบพิษสุนัขบ้า ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว คนถูกกัดแล้ว 2 ราย
จังหวัดปทุมธานีประกาศยกระดับมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หลังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีตรวจพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ส่งผลให้ต้องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว พร้อมเร่งดำเนินมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจุลชาติ จุลเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ฝ่ายปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ร่วมประชุมกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
จากการสอบสวนโรค พบว่ามีประชาชนถูกสุนัขที่ติดเชื้อกัดจำนวน 2 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายได้เข้ารับการรักษาและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบสุนัขที่สัมผัสกับสุนัขติดเชื้ออีก 10 ตัว จึงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามมาตรการควบคุมโรค พร้อมกักสังเกตอาการเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
สำหรับเขตโรคระบาดชั่วคราว ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดที่พบโรค โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขหรือแมวจรจัด รวมถึงสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ หากถูกสัตว์กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 15 นาที จากนั้นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังขอให้ประชาชนช่วยสังเกตสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น กระวนกระวาย ดุร้าย น้ำลายไหล หรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อเร่งดำเนินมาตรการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
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