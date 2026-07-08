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แชร์ว่อนโซเชียล! กระบะเน้นเร็ว ไม่เน้นชีวิต ล้ำหน้าคาไม้กั้น รถไฟเปิดหวูดลั่น รอดหวุดหวิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แชร์ว่อนโซเชียล! กระบะเน้นเร็ว ไม่เน้นชีวิต ล้ำหน้าคาไม้กั้น รถไฟเปิดหวูดลั่น รอดหวุดหวิด

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปเหตุการณ์ชวนระทึก เมื่อรถกระบะคันหนึ่งขับฝ่าเข้าไปบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ก่อนจะหยุดค้างอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยง ขณะที่ไม้กั้นได้ปิดลงแล้ว และขบวนรถไฟกำลังแล่นเข้ามาพร้อมส่งสัญญาณหวูดเตือนอย่างต่อเนื่อง

จากภาพในคลิป จะเห็นว่ารถกระบะอยู่ในระยะประชิดกับทางรถไฟ ท่ามกลางความตกใจของผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่บริเวณดังกล่าว หลายคนต่างลุ้นให้รถสามารถเคลื่อนตัวออกจากจุดอันตรายได้ทันเวลา ก่อนที่เหตุการณ์จะจบลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการชนกัน

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมการขับขี่ พร้อมเตือนว่าการฝ่าไม้กั้นหรือเร่งผ่านทางรถไฟในช่วงที่มีสัญญาณเตือน ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาที อาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามสัญญาณไฟและไม้กั้นทางรถไฟอย่างเคร่งครัด เมื่อสัญญาณเตือนเริ่มทำงานหรือไม้กั้นกำลังปิด ควรหยุดรถก่อนถึงแนวหยุดทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทาง

#NEWS1 รายงาน