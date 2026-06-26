อึ้ง! เบื้องหลังธุรกิจลุงเจ้ย นายทุน-ลูกค้า เสียหายกว่า 100 ล้าน
มหากาพย์คดี “ลุงเจ้ย ภูเก็ต” ยังคงมีข้อมูลใหม่ทยอยถูกเปิดเผย หลังรายการ โหนกระแส นำเสนอเรื่องราวของผู้เสียหายจำนวนมากที่ร่วมประมูลซื้อรถจากเต็นท์รถชื่อดัง แต่กลับไม่ได้รับรถและไม่ได้รับเล่มทะเบียน ภายหลังลุงเจ้ยเสียชีวิตกะทันหัน โดยมีการประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 100 ล้านบาท
ภายในรายการ คุณกุ๊ก หัวหน้าเซลล์ของเต็นท์รถ เปิดเผยว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจของลุงเจ้ยอาศัยเงินลงทุนจากนายทุนหลายรายเป็นหลัก โดยนายทุนเป็นผู้ซื้อรถและถือเล่มทะเบียนรวมถึงเอกสารโอนลอยไว้เป็นหลักประกัน ขณะที่ลุงเจ้ยใช้ชื่อเสียงในการทำตลาดและขายรถ เมื่อลูกค้าซื้อรถจึงนำเงินไปชำระให้นายทุนก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า
อย่างไรก็ตาม คุณกุ๊กอ้างว่า ในช่วงประมาณ 3-4 เดือนก่อนลุงเจ้ยเสียชีวิต วิธีการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนไปเป็นการเปิดประมูลรถ แต่เงินที่ลูกค้าโอนเข้ามาไม่ได้ถูกนำไปชำระให้นายทุนตามเดิม หากถูกนำไปหมุนเวียนภายในธุรกิจ ส่งผลให้นายทุนหลายรายที่ไม่ได้รับเงินนำรถกลับคืนตามสิทธิในกรรมสิทธิ์ ทำให้ผู้ที่ชนะการประมูลจำนวนมากไม่ได้รับรถตามที่ตกลงไว้
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า ลูกค้าทุกรายโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ซึ่งมีลูกน้องคนสนิทของลุงเจ้ยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ก่อนที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนออกไปยังบัญชีส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวตามคำสั่งของลุงเจ้ย เนื่องจากลุงเจ้ยอ้างว่าไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตนเอง ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเงินที่ได้รับจากลูกค้าทั้งหมดถูกนำไปใช้หรืออยู่ที่ใด
อีกด้านหนึ่ง โย รัชดา หนึ่งในนายทุน เปิดเผยผ่านการโฟนอินว่า ตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกัน โดยอ้างว่ารถบางคันถูกนำไปขายให้กับนายทุนหลายรายพร้อมกัน ทำให้มีการรับเงินซ้ำจากรถคันเดียว ก่อนที่กลุ่มนายทุนจะทราบข้อเท็จจริงเมื่อมาพบกันในงานศพของลุงเจ้ย
ช่วงท้ายรายการ หนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูลที่ผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องนำมาเปิดเผย เรื่องดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน หากผลการสอบสวนพบพยานหลักฐานสนับสนุน พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายรวมตัวกันเพื่อดำเนินคดี และเตรียมประสานกองบังคับการปราบปรามเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทั้งหมดข้างต้นเป็นข้อมูลและข้อกล่าวอ้างที่ถูกนำเสนอผ่านรายการและจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ถูกพาดพิงยังสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมได้ต่อไป.
NEWS1 รายงาน