เสาร่มฐานปูนล้ำถนน เป็นเหตุซาเล้งดับ
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ผ่านเพจ “เฮียขับรถ” กำลังได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก หลังเผยให้เห็นอุบัติเหตุที่ดูเหมือนไม่รุนแรงในสายตาหลายคน แต่กลับจบลงด้วยการสูญเสียชีวิตของผู้ขับขี่รถซาเล้ง
จากภาพในคลิปจะเห็นวัตถุคล้ายเสาร่มปักอยู่บนฐานปูนซึ่งวางอยู่บริเวณขอบถนน โดยลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปตามร้านค้าและแผงลอยริมทาง ซึ่งมักนำถังหรือภาชนะมาเทปูนเพื่อใช้เป็นฐานยึดเสาร่มป้องกันลมพัดล้ม และเมื่อไม่ได้ใช้งานร่ม เจ้าของมักถอดตัวร่มออก เหลือเพียงเสาและฐานปูนตั้งทิ้งไว้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้พบว่าฐานเสาร่มดังกล่าวตั้งล้ำเข้ามาในผิวจราจร เมื่อรถซาเล้งขับผ่านมาถึงจุดเกิดเหตุได้เกิดการเกี่ยวหรือเฉี่ยวเข้ากับเสาร่ม ส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำอย่างรุนแรงกลางถนน
แม้เหตุการณ์ในคลิปจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาที แต่ผลที่ตามมากลับร้ายแรง เนื่องจากมีรายงานว่าผู้ขับขี่รถซาเล้งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้รับชมคลิปเป็นอย่างมาก
หลังคลิปถูกเผยแพร่ มีประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของผู้ที่นำฐานเสาร่มมาวางล้ำเข้ามาในพื้นที่จราจร รวมถึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจสิ่งกีดขวางริมถนนในลักษณะเดียวกัน เพราะแม้จะดูเป็นเพียงวัตถุขนาดเล็ก แต่ก็อาจกลายเป็นจุดเสี่ยงที่นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียชีวิตได้
เหตุการณ์ครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยในการวางสิ่งของรุกล้ำผิวจราจร อาจสร้างผลกระทบที่ใหญ่เกินกว่าที่หลายคนคาดคิด
News1 รายงาน
ที่มา : เพจ เฮียขับรถ