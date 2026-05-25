สุริยะหวิดสิ้น เเต่กลับมาได้ หลังออกจากรพ. ไปร่วมงานบวช ราเชน

ข่าวการเมืองร้อนวันนี้นั้นไม่พ้นข่าวนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรเเละสหกรณ์ถูกหามด่วนเเละปั๊มหัวใจด้วยระบบCPRในช่วงดึกวันที่24พค.นี้เเละรักษาตัวในรพ.อุดรธานีเพราะนายสุริยะมีภารกิจลงพื้นที่จ.อุดรธานี เเต่สายวันนี้สื่อหลายเเขนงรายงานว่านายสุริยะพ้นขีดอันตรายเเละหายดีเเล้ว เเละได้เเวะไปงานบวชของอดีตคู่ปรับเเละยามนี้ดีกันเเล้วคือนายราเชน ศิลปะรายะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีเเบบหักมุมดื้อๆ
จนมีหลากคอมเมนท์ในโลกออนไลน์ว่างานนี้ปาหี่ซ้อนปาหี่หรือไม่
ก่อนหน้านี้เกิดเกาเหลาในกระทรวงเกษตรฯนับว่าฮือฮาไม่น้อย เพราะนายสุริยะเสนอบัญชีการเเต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 อนุมัติโยกย้าย นายราเชน พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และจากน้้นนายสุริยะให้เหตุผลสำหรับการโยกย้ายนายราเชนว่าเป็นการปรับทีมงานให้คล่องตัวเเละสนองนโยบายกระทรวงได้ดีขึ้น และปฏิเสธข่าวลือว่าการโยกย้ายนายราเชนเพราะเคลียร์ผลประโยชน์ขางกรณีให้ไม่ได้
จนวันต่อมานายราเชนยื่นใบลาออกเเละเเสดงเจตจำนงว่าจะไปบวชที่วัดป้าบ้านตาด จ.อุดรธานีเเละมีกระเเสข่าวสาเหตุการโยกย้ายนายราเชนเกิดจากปัญหาภายในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งระบุกันว่าเชื่อมโยงกับความขัดแย้งเรื่องการเจรจาซ่อมบำรุงอากาศยานและการเบิกจ่ายงบประมาณที่หลานชายรมต.คนหนึ่งเคยขอพบนายราเชน เเต่ต่อมานายราเชนได้ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า ไม่ติดใจในเหตุผลที่ผู้บังคับบัญชาโยกย้าย ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง "หลานรัฐมนตรี" ตามกระแสข่าว และขอยุติเรื่องราวทั้งหมด
เหตุนี้จึงจบเเบบหักมุมดื้อๆสำหรับนายสุริยะเเละนายราเชนส่วนจะเป็นหนึ่งในปาหี่การเมืองหรือไม่วิญญูชนพึงไตร่ตรอง