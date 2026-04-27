“GULF Sparks Smiles” ปี 6 เคลื่อนหน่วยทันตกรรมฟรีสู่ภูมิภาค ชวนชุมชน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มาสร้างรอยยิ้มสดใส วันที่ 6 – 7 พ.ค. 69

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จับมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง นำโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 2” ปักหมุดลงพื้นที่ให้บริการทันตกรรมเชิงรุกแก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 6 – 7พฤษภาคม 2569 สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการแบบ Walk-in สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)
ด้วยแนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร GULF จึงร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มและสนับสนุนโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ห่างไกล มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและรอยยิ้มที่สดใส ผ่านการเข้าถึงโอกาสรักษาทางทันตกรรมขั้นพื้นฐาน เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในราก ฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชนไปแล้วกว่า 6,500 คน และยังเดินหน้าส่งต่อรอยยิ้มสดใสอย่างต่อเนื่องในปี 2569
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารจากโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ได้เพิ่มเติมผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
– Facebook Page : Gulf SPARK
– Tiktok : GULF SPARK
– Instagram : gulfspark.th