น.1สั่งกก.ดส.
บุกจับเครือข่ายเว็บพนัน3จุดทั่วกรุง
ร่วมฟอกเงินกว่า1พันล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ หลังพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. และ พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ได้สั่งการให้ระดมกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ทุกประเภทอย่างจริงจัง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผู้กำกับการ กก.ดส.บช.น. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.นราธิป คงเพ็ชร์, พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส. และ พ.ต.ท.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส.บช.น. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวในสามจุดได้เเก่
จุดที่ 1 จับกุม น.ส.ศศิธร (สงวนนามสกุล)ตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยา ที่ 725/2568 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ในความผิดฐาน “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อปกปิดแหล่งที่มา รวมถึงร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต”เเละยังมีหมายจับของศาลอาญา ที่ 959/2569 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ในข้อหาเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จากการสืบสวนพบว่า น.ส.ศศิธร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินให้กับเว็บพนันออนไลน์ เช่น ufafat14, dooball66tv และ lalikabet168 โดยทำหน้าที่เป็นบัญชีพักเงินและรวบรวมเงินของเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้บริเวณลานจอดรถด้านหน้าแฟลตแห่งหนึ่ง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
จุดที่ 2 จับกุม นางวันทนา (สงวนนามสกุล)ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.125/2569 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ในข้อหา“ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำความผิด รวมทั้งร่วมกันฟอกเงิน”
จากการสืบสวนพบว่า นางวันทนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินของเว็บพนันออนไลน์ เช่น ufaplus, sawan789, nova8801 และ roll-88 โดยถูกจับกุมได้ภายในหมู่บ้านสุขสันต์ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จุดที่ 3 เจ้าหน้าที่จับกุม นายสังเวียน(สงวนนามสกุล) ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.126/2569 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ในข้อหา“ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เปิดบัญชีหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเพื่อกระทำความผิด และร่วมกันฟอกเงิน”
จากการสืบสวนพบว่า นายสังเวียน เป็นอีกหนึ่งผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินของเครือข่ายเว็บพนัน ufaplus, sawan789, nova8801 และ roll-88 โดยถูกจับกุมได้ภายในซอยฉิมพลี 27 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไป