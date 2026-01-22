MALEE ขยายพอร์ตตลาดน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม มุ่งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 35% ในปี 69

MALEE ขยายพอร์ตสินค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเป็นมากกว่าน้ำผลไม้ เปิดตัว ‘Malee COCO Coconut Matcha’ ครั้งแรกการผสานที่ลงตัวของน้ำมะพร้าวธรรมชาติแท้จากลูกและชาเขียวอูจิมัทฉะจากญี่ปุ่น ทางเลือกใหม่ของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ผสานสารประกอบธรรมชาติจาก EGCG และคาเทชิน ปักธงแบรนด์ชั้นนำตลาดน้ำมะพร้าว มุ่งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 35% ในปี 2569
นายเอกรินทร์ พินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดเผยแผนธุรกิจปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าขยายขอบเขตแบรนด์ Malee ให้เป็นมากกว่าน้ำผลไม้ โดยยกระดับเป็นเครื่องดื่มที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์หลากหลายและเข้าไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของผู้บริโภค ภายใต้พันธกิจสำคัญ ‘Creating Healthier Choices, Happier Living Through Innovation inspired by Nature’ มุ่งมั่นส่งมอบสุขภาวะที่ดีกว่า เพื่อยกระดับความสุขในการใช้ชีวิต ผ่านการขับเคลื่อนด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากธรรมชาติ
ล่าสุดเปิดตัว ‘Malee COCO Coconut Matcha’ หรือ “มาลี โคโค่ มัทฉะ น้ำมะพร้าวผสมอูจิมัทฉะ” ครั้งแรกของการผสานคุณค่าน้ำมะพร้าวธรรมชาติแท้จากลูก (NFC) และชาเขียวมัทฉะคุณภาพดีจากเมืองอูจิ ประเทศญี่ปุ่น สร้างปรากฎการณ์ใหม่เขย่าตลาดด้วยการส่งมอบเครื่องดื่มที่มีความหอม รสชาติกลมกล่อมลงตัว เติมความสดชื่นในชีวิตประจำวัน ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใส่ใจให้ความสำคัญการดูแลตัวเองและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพื่อส่งมอบความสุขและสุขภาพที่ดีกว่าให้ทุกคน ซึ่งจะขับเคลื่อนบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็น Global Wellbeing Company อย่างยั่งยืน
การเปิดตัวครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จผลิตภัณฑ์ Malee COCO ในตลาดน้ำมะพร้าวต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ Malee COCO Coconut Matcha ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์โอกาสการดื่มที่ฉีกกรอบเดิม อร่อย สดชื่น หอมชาเขียวมัทฉะแท้จากเมืองอูจิ ผสานน้ำมะพร้าวธรรมชาติ มี EGCG และคาเทชินที่พบในชาเขียวธรรมชาติ และมีโพแทสเซียมจากน้ำมะพร้าว ไขมัน 0% และให้พลังงานต่ำเพียง 25 Kcal ต่อขวด จึงเป็นทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มเทรนด์ดี้ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟใช้ชีวิตบาลานซ์ ที่มองหาเครื่องดื่มคุณภาพที่สะท้อนภาพลักษณ์การดูแลตัวเองอย่างทันสมัย ซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ที่จะต่อยอดความสำเร็จจาก Malee COCO น้ำมะพร้าว 100% ที่โดดเด่นเรื่องการช่วยสร้างความสมดุลของร่างกายและเติมความสดชื่นจากธรรมชาติ รวมถึง Malee COCO LIPOSOS ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครบวงจร ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น TikTok, Facebook, Instagram และจอ Digital Screen ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งการกิจกรรม ณ จุดขาย เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม โดยเริ่มต้นวางจำหน่าย Malee COCO Coconut Matcha ขนาด 350 มล. ราคา 35 บาท ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม) และตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป จะกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยวางเป้าหมาย Malee COCO Coconut Matcha จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลักดัน Malee COCO ยืนหนึ่งในตลาดน้ำมะพร้าว ครองส่วนแบ่งการตลาด 35% ปี 2569 จากปี 2568 มีส่วนแบ่ง 30% และร่วมขับเคลื่อนรายได้รวมเติบโต 10-15% ได้ตามเป้าหมาย
นายเอกรินทร์ ประเมินทิศทางตลาดน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มในประเทศไทยปี 2569 คาดการณ์มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลรอบเดือน ธ.ค. 2567 – พ.ย. 2568 (MAT Nov’25) ตลาดมีมูลค่า 1,800 ล้านบาท เติบโต 80% จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก บริษัทฯ จึงพร้อมจะเข้าไปเติมเต็มด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดชาเขียวพร้อมดื่มมีมูลค่า 18,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี 5% รอบเดือน ส.ค. 2567 – ก.ค. 2568 (MAT Jul’25) จากเทรนด์การดื่มมัทฉะเป็นกระแสที่ได้รับความนิยม ทั้งการดื่มเพียวมัทฉะ และการนำมาผสมเป็นเมนูต่างๆ โดยเฉพาะมัทฉะผสมน้ำมะพร้าวก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยแรงขับเคลื่อนของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและให้ความสนใจกับคุณประโยชน์การดื่ม มัทฉะกลายเป็นไอคอนที่สะท้อนภาพลักษณ์การดูแลตัวเองของผู้บริโภคยุค Well-being ช่วยเสริมให้มัทฉะกลายเป็นวัฒนธรรมการดื่มที่ขยายตัวต่อเนื่องและเข้าถึงได้หลากหลายรสชาติ
อินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ทั้งความสมดุลของจิตใจ อารมณ์ และต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้วย เห็นได้จากการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ การเติมสารอาหารที่จำเป็นและลดสารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงมีการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและอิงงานวิจัยมากขึ้น โดยมองสุขภาพและความงามเป็นการลงทุนระยะยาว ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล (Functional), ผลิตภัณฑ์จากพืช (Plant-based), ความงามจากภายใน (Beauty-from-Within) และผลิตภัณฑ์ชะลอวัย (Anti-aging) เติบโตอย่างต่อเนื่อง