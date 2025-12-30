กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 5 สายทาง ช่วงปีใหม่69

กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 5 สายทาง และแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback”คืนค่าผ่านทาง 50% เมื่อใช้ EASY PASS เป็นของขวัญปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569
(30 ธ.ค.68) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. กระทรวงคมนาคม นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ กทพ. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ทางพิเศษเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวยังภูมิภาคต่าง ๆ
ปีนี้ กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ โดยจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย
ด่านฯ ขาออกเมือง ได้แก่ ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 07.00-20.00 น.
ด่านฯ ขาเข้าเมือง ได้แก่ ด่านฯ บางนา ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 07.00-20.00 น.
จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางพร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ อโศก 1 ในวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดพร้อมทั้ง การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย
นอกจากนี้ กทพ. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดย
- ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง
- ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ตั้งแต่ วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลและเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
นอกจากการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษแล้ว กทพ. ยังจัดแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ โดยคืนค่าผ่านทาง 50% สำหรับผู้ใช้บริการ EASY PASS ในวันที่ 6 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้ความเชื่อมั่นในระบบ EASY PASS มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่าน และเพิ่มความปลอดภัยบนทางพิเศษ
นายสุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า กทพ.รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด“เดินทางสะดวกปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม” พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS สถานีวิทยุ จส.100 และสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้บริการความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้อง หรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษผ่านทาง Application “EXAT Portal SOS” และ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง